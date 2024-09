Nuova Fiat 500 ibrida: un video anticipa il suo design?

Nuova Fiat 500 ibrida è una delle novità che la casa italiana lancerà sul mercato nei prossimi anni per rilanciare la produzione dello stabilimento Stellantis di Mirafiori che vive un momento difficile a causa del calo della domanda per Fiat 500e e per le auto di Maserati che vengono prodotte in quella fabbrica.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat 500 Ibrida che sarà prodotta a Mirafiori dal prossimo anno

Stellantis come soluzione per risollevare le sorti del suo sito produttivo torinese ha pensato di portare sul mercato in futuro una nuova Fiat 500 ibrida e anche una nuova versione della Fiat 500e più economica. Per quanto riguarda la prima prenderà il posto della vecchia 500 ibrida prodotta a Tychy in Polonia che come sappiamo è uscita di produzione da qualche mese.

Secondo Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat, la nuova 500 Ibrida sarà molto simile alla versione elettrica. La nuova generazione sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, anziché in Polonia come la versione precedente, rendendo la city car completamente Made in Italy. Il motore sarà il Firefly da 1 litro, realizzato a Termoli, e sarà abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, prodotto a Mirafiori. Le modifiche estetiche all’esterno della vettura dovrebbero essere minime.

Per quanto riguarda gli interni, le principali novità si concentreranno in questa area, con uno stile che si avvicinerà a quello della versione elettrica. Secondo quanto dichiarato dal numero uno della casa torinese, i prezzi della nuova 500 Ibrida saranno leggermente più alti rispetto alla versione precedente, che partiva da 17.700 euro. Si prevede quindi un prezzo di partenza intorno ai 18.500 euro. A proposito della nuova Fiat 500 Ibrida qui vi mostriamo un video render pubblicato su YouTube dal canale PoloTo che con l’ausilio dell’AI ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello di Fiat che di certo avrà un ruolo di primo piano nella gamma della principale casa automobilistica italiana.