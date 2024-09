Alfa Romeo Junior: annunciato il primo porte aperte in Italia

Alfa Romeo Junior è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda lo storico marchio milanese. La sua presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 10 aprile. Successivamente si sono aperti gli ordini e il SUV compatto, nuova entry level del brand premium di Stellantis, è stato protagonista di un road show in Italia a cui hanno preso parte oltre 9 mila persone.

Nel week end del 21 e 22 settembre primo porte aperte in Italia per Alfa Romeo Junior

Adesso però Alfa Romeo Junior si prepara al primo porte aperte nelle concessionarie della casa automobilistica del Biscione in Italia. Questo avverrrà nel week end del 21 e del 22 settembre. Tra due settimane avremo l’opportunità di vedere dal vivo il nuovo B-SUV di Alfa Romeo, apprezzandone la bellezza in tutta la sua espressione. Il sito ufficiale di Stellantis ha annunciato il primo evento di porte aperte per il veicolo, con la possibilità di offerte speciali. Inoltre, è stato comunicato che la Junior ha già ottenuto oltre mille ordini in Italia e ha ricevuto numerosi giudizi positivi.

Questo dunque per molti sarà la prima occasione in assoluto per vedere dal vivo il nuovo Alfa Romeo Junior. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Questo modello del resto ha suscitato moltissima curiosità e dunque saranno davvero tanti a partecipare sia tra i fan della casa automobilistica del Biscione sia tra i semplici appassionati di auto.

Ricordiamo che Alfa Romeo Junior viene prodotto su piattaforma CMP in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Jeep Avenger e Fiat 600. Le aspettative di Alfa Romeo nei confronti della sua nuova entry level sono elevate. Si prevede la vendita di almeno 50 mila unità all’anno a livello globale.

Ricordiamo che la versione base del SUV compatto dello storico marchio milanese parte da poco meno di 30 mila euro.