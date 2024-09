Alfa Romeo Junior Veloce al Caramulo Motorfestival 2024

Alfa Romeo si assicura ancora una volta un posto di rilievo all’interno dell’edizione 2024 del Caramulo Motorfestival diventando sponsor ufficiale dell’evento. La gamma di vetture sportive recentemente ampliata sarà protagonista della presenza dell’Alfa Romeo al festival che si terrà nel cuore della Serra do Caramulo, cornice scelta come palcoscenico per la presentazione della versione top di gamma del suo ultimo modello, la nuova Alfa Romeo Junior Veloce.

Alfa Romeo Junior Veloce fa il suo debutto in Portogallo all’edizione 2024 del Caramulo Motorfestival

Dotata di un motore elettrico da 280 cavalli e 345 Nm, Alfa Romeo Junior Veloce ridefinisce l’esperienza di guida Alfa Romeo, presentando, oltre al nuovo e potente motore puramente elettrico, tarature specifiche per sterzo, impianto frenante e telaio. La combinazione di differenziale Torsen e pneumatici ad alte prestazioni su ruote da 20 pollici completa l’alto livello di prestazioni sviluppato dallo stesso team responsabile di modelli come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA e 33 Stradale.

La nuova Junior Veloce non sarà disponibile solo per esperienze “co-drive” sulla rampa Caramulo, ma sarà esposta anche nello spazio Alfa Romeo e avrà al suo fianco il nuovo Tonale Tributo Italiano, la prima serie speciale mondiale di il marchio, che rende omaggio alle sue origini e al suo patrimonio sportivo.

La nuova Giulia Quadrifoglio Super Sport con motore da 520 cavalli – versione limitata della berlina sportiva che commemora la prima vittoria dell’Alfa Romeo alla Mille Miglia, nel 1928, con la 6C 1500 Super Sport – assumerà la responsabilità di “auto 0” sulla Rampa Storica da Caramulo.

Gli appassionati dell’Alfa Romeo e i visitatori dell’evento potranno inoltre godere della presenza dell’Alfa Romeo Clube Portugal, che porterà a Caramulo numerosi modelli classici e sportivi di interesse storico. Nello spazio del brand all’evento sarà allestito anche un simulatore durante il fine settimana, così che i “piloti” più curiosi e competitivi potranno mettere alla prova le proprie abilità di guida e avere la possibilità di vincere un co-drive e il merchandising del marchio.

Cecília Lacerda, navigata da Maria Teresa Lacerda, ai comandi di un’Alfa Romeo 1900C SS, del 1956, Maria Patrício Gouveia, con Sandra Miguéis al suo fianco su un’Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce, del 1961, e Joana Correia de Barros e Angeliki Correia de Barros, a bordo di un’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1970, sono i tre equipaggi femminili che focalizzeranno l’attenzione su questa edizione del Caramulo Motorfestival.

Prodotti da tre decenni consecutivi di Alfa Romeo, questi esemplari sono parte integrante della vasta collezione di veicoli del Museu do Caramulo e che, questa volta, saranno mostrati al vasto pubblico lì atteso, come parte del lotto di veicoli partecipanti nella Rampa Storica Michelin.

Va aggiunto che questi tre veicoli, attribuiti a tre formazioni tutte al femminile, fanno parte di un elenco completo di iscrizioni, che comprende altri modelli Alfa Romeo (GTAm, 2000 GTV, 4C, Spider 2000, GTA Junior, Sprint 1.5 QV, GT 1300 Junior), per un totale di 12 veicoli.