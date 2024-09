Jeep Grand Cherokee L a sette posti debutta in un nuovo mercato

Stellantis lancia la nuovissima Jeep Grand Cherokee L sul mercato egiziano e annuncia la ripresa della sua produzione tramite assemblaggio presso lo stabilimento Arab American Vehicles (AAV) (affiliato all’Organizzazione araba per l’industrializzazione) in Egitto. Ai piedi delle piramidi di Giza, all’evento hanno partecipato funzionari governativi, dirigenti della società Arab American Vehicles (AAV) e una selezione di appassionati del settore automobilistico nel mercato egiziano, insieme alla dirigenza di Stellantis, tra cui Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa, Hisham Hosni, Amministratore delegato di Stellantis Egypt e la rete di concessionari e distributori autorizzati.

Jeep Grand Cherokee L versione a 7 posti del famoso SUV debutta in Egitto

La Jeep Grand Cherokee L, ora assemblata in Egitto, rappresenta il culmine di oltre 30 anni di Grand Cherokee e cinque generazioni della sua eccellenza SUV, con la Grand Cherokee che è uno dei SUV più premiati della storia. Ha vinto innumerevoli premi del settore automobilistico, ha superato i 7 milioni di vendite globali e continua a superare le aspettative con la nuova Jeep Grand Cherokee L.

L’ultima versione ad essere stata lanciata è progettata e realizzata per offrire una combinazione ineguagliabile di capacità 4×4 ancora più leggendarie, raffinatezza su strada superiore, stile e artigianalità premium dentro e fuori e una serie di funzionalità avanzate di sicurezza e tecnologia. Il risultato è la nuova Jeep Grand Cherokee L, per la prima volta in assoluto con posti a sedere per sette passeggeri, soddisfacendo le esigenze dei clienti che cercano un SUV in grado di ospitare più di cinque passeggeri.

È costruito su un’architettura completamente nuova e avvolto in un nuovo design sbalorditivo che rende omaggio alla sua iconica tradizione di design Jeep, estendendosi anche per ospitare una terza fila per soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti Jeep che hanno chiesto più spazio e funzionalità. La Grand Cherokee L si distingue davvero nel suo segmento e continua ad alzare l’asticella in termini di capacità, prestazioni e lusso, aprendo al contempo nuovi orizzonti in termini di versatilità e funzionalità.

Il design della prima Grand Cherokee a tre file di sedili rende omaggio alla sua tradizione e onora le sue radici utilitaristiche. I risultati riflettono le sue caratteristiche premium, lo stile contemporaneo e la leggendaria capacità che ha definito la Grand Cherokee sin dal suo inizio.

La Jeep Grand Cherokee L si distingue nella sua categoria e continua ad alzare l’asticella per capacità, prestazioni e lusso, aprendo al contempo nuovi orizzonti in termini di versatilità. Il modello distintivo della Jeep Grand Cherokee L è alimentato da un motore V6 da 3,6 litri, uno dei motori più potenti ed efficienti della sua categoria. Questo robusto motore a 6 cilindri genera fino a 290 cavalli di potenza alla coppia massima, offrendo prestazioni di guida senza pari.

Per sfruttare appieno questo potente motore, la Jeep Grand Cherokee L è dotata di un avanzato cambio automatico a 8 velocità. Questo cambio avanzato offre cambi fluidi e rapidi, migliorando l’efficienza del carburante e la dinamica di guida in varie condizioni e terreni.

Grazie a queste eccezionali specifiche prestazionali, la Jeep Grand Cherokee L coniuga perfettamente potenza ed efficienza, diventando la scelta ideale per i conducenti che cercano un’esperienza di guida piacevole e dinamica.

Progettata dentro e fuori per riflettere la sua tradizione e il suo retaggio, il team di progettazione Jeep ha immaginato una moderna Jeep Grand Cherokee L e ha lavorato per conferirle un aspetto lussuoso ed elegante che rispetti le sue radici e sia completamente in sintonia con i clienti di oggi. Il design esterno include la griglia anteriore inclinata in avanti per enfatizzare la lunghezza del cofano. Il cambiamento più evidente nel frontale della Jeep Grand Cherokee L sono i nuovi fari a LED sottili, che sono un punto focale chiave che evidenzia il carattere artistico dell’auto. Inoltre, la caratteristica griglia a sette feritoie è stata aggiornata per essere più ampia con feritoie individuali più grandi, definite da eleganti finiture che evidenziano l’illuminazione avanzata e sottolineano la larghezza del veicolo. La linea di cintura bassa e i vetri estesi lateralmente consentono un abitacolo più spazioso e una maggiore visibilità. Il nuovo design della linea del tetto la fa sembrare fluttuante, armonizzandosi con le nuove modanature dei finestrini.

In linea con il suo tema moderno, gli eleganti e rialzati fanali posteriori a LED sono progettati per distribuire visivamente le proporzioni posteriori e migliorare il lato artistico del veicolo. La linea unica appena sotto i fanali posteriori offre comfort visivo e transizioni verso il lato dell’auto, unificando la parte posteriore e la carrozzeria laterale in modo armonioso. I montanti verticali aggiunti alla porta posteriore aiutano a ridurre la resistenza stradale. Una telecamera posteriore è ordinatamente posizionata nello spoiler della porta posteriore, che presenta anche una nuova luce di stop a LED montata nella parte superiore. Altri elementi posteriori includono cerchi da 20 pollici e altro ancora.

Non appena si entra nel veicolo, il conducente e il passeggero anteriore noteranno come il nuovo design della Jeep Grand Cherokee L aggiunga dimensione e armonia. Il cruscotto è progettato con angoli e forme per creare una sensazione di spaziosità che viene celebrata. Un elemento strutturale luminoso circonda elegantemente il display da 10,1 pollici di nuova generazione per il nuovo sistema Uconnect 5, insieme a un quadro strumenti digitale senza cornice da 10,25 pollici che offre una varietà di opzioni tra cui gli utenti possono scegliere, tra cui tecnologie di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, l’assistenza in autostrada e il display di controllo del quadro strumenti digitale. Un altro punto forte è il volante multifunzione con leve del cambio.

La Jeep Grand Cherokee L non solo vanta design interni ed esterni sbalorditivi, ma offre anche oltre 110 funzionalità di sicurezza e protezione tecnologiche, tra cui applicazioni innovative di tecnologie che migliorano la connessione tra conducente, veicolo e strada. Queste funzionalità facilitano la visibilità del dispositivo e abilitano capacità di assistenza alla guida che aiutano a evitare collisioni.

La Jeep Grand Cherokee L include anche il sistema Intersection Collision Assist, che aiuta a rilevare i veicoli in avvicinamento da sinistra e da destra quando il conducente si avvicina a un incrocio. Quattro sensori radar e una telecamera determinano se una collisione è imminente, inducendo il sistema a emettere avvisi acustici e visivi. Se il conducente non risponde, il sistema attiva automaticamente i freni dell’auto.