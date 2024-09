Stellantis rafforza il suo impegno in Egitto con la produzione della Jeep Grand Cherokee L

La regione Medio Oriente e Africa (MEA) di Stellantis, parte integrante della strategia “Terzo motore” dell’azienda nell’ambito delle sue operazioni globali, ha segnato oggi una pietra miliare significativa nella sua espansione MEA con il lancio e l’assemblaggio locale della Jeep Grand Cherokee L in Egitto presso lo stabilimento Arab American Vehicles (AAV), affiliato all’Organizzazione araba per l’industrializzazione. Questa ripresa della produzione locale sottolinea l’impegno a lungo termine di Stellantis nei confronti del mercato egiziano e il suo ruolo fondamentale nei piani di crescita regionale dell’azienda.

Jeep Grand Cherokee L sarà prodotta e assemblata in Egitto

“Questo lancio segna un passo cruciale nella nostra strategia Dare Forward 2030”, ha affermato Samir Cherfan, Chief Operating Officer delle operazioni Stellantis Middle East and Africa. “Riavviando la produzione presso lo stabilimento Arab American Vehicles (AAV), non stiamo solo introducendo un nuovo veicolo Jeep; stiamo rinnovando il nostro impegno per la crescita industriale dell’Egitto e consolidando la nostra posizione nella regione MEA. Il nostro obiettivo è raggiungere la leadership di mercato in Egitto e aumentare la nostra quota di mercato regionale a oltre il 22% entro il 2030”.

”La regione è molto dinamica e abbiamo piani ambiziosi”, ha aggiunto Cherfan. “Puntiamo a diventare il player di mercato regionale numero 1 con un milione di veicoli venduti entro il 2030, di cui il 35% sarà elettrico. Vogliamo passare a un’autonomia di produzione regionale superiore al 90%, ovvero produrre nella regione per la regione, il che ci posizionerà di gran lunga come il player più localizzato nella regione”

L’assemblaggio della Jeep Grand Cherokee L in Egitto è una mossa strategica che supporta direttamente la visione Dare Forward 2030 di Stellantis MEA. Sfruttando la posizione strategica e la forza lavoro qualificata dell’Egitto, Stellantis migliora la sua capacità di servire il Medio Oriente e l’Africa con veicoli personalizzati e di alta qualità, rafforzando il suo impegno per la produzione locale. Questa iniziativa è inoltre in linea con l’obiettivo di Stellantis di introdurre 25 nuovi modelli nella regione entro il 2030, guidando la crescita e la sostenibilità nei mercati chiave.

Riavviare la produzione locale di Stellantis e portare la Jeep Grand Cherokee L nelle linee di produzione egiziane è un voto di fiducia nelle capacità dei professionisti egiziani e nella forza delle infrastrutture locali. Questa iniziativa è strettamente allineata con la strategia più ampia del governo egiziano per migliorare la produzione locale e guidare la crescita economica attraverso lo sviluppo industriale. La storia di Stellantis in Egitto risale a decenni fa, con una partnership di lunga data con l’Organizzazione araba per l’industrializzazione attraverso lo stabilimento AAV.

“La nostra estesa collaborazione con AAV è stata determinante per il successo di Stellantis in Egitto”, ha commentato Hesham Hosni, Managing Director di Stellantis Egypt. “Questo rilancio della produzione locale non solo dimostra la nostra fiducia nell’esperienza egiziana, ma anche il nostro impegno nel fornire veicoli di livello mondiale su misura per le preferenze locali”.

La Jeep Grand Cherokee L, ora assemblata in Egitto, rappresenta il culmine di oltre 30 anni di eccellenza nei SUV. Questo ultimo modello, dotato di tecnologie di sicurezza avanzate e comfort di lusso, è progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori egiziani, offrendo loro la leggendaria capacità Jeep.

Localizzando la produzione, Stellantis sta contribuendo alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo delle competenze e al trasferimento tecnologico in Egitto. Si prevede che questa mossa avrà un effetto a catena positivo lungo tutta la filiera dell’automotive, promuovendo l’innovazione e la crescita economica nella regione.

Il lancio della Jeep Grand Cherokee L in Egitto è più di un’introduzione di prodotto; è una riaffermazione della visione di Stellantis per il futuro della mobilità in Medio Oriente e Africa. Mentre la Società continua a investire nella produzione locale e in offerte di prodotti su misura, riafferma la sua posizione di attore chiave nel dare forma al panorama automobilistico della regione. Jeep Grand Cherokee L viene lanciata sul mercato egiziano con un motore V6 da 3,6 litri, che produce 290 cavalli. Questo motore è abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità, offrendo il perfetto equilibrio tra potenza ed efficienza nei consumi. Queste specifiche del gruppo propulsore offrono ai conducenti un’esperienza di guida fluida e dinamica su diverse strade.

La Jeep Grand Cherokee L si distingue per un design interno ed esterno distintivo che riflette la sua tradizione e il suo retaggio. Il team Jeep ha progettato un veicolo che unisce eleganza lussuosa e funzionalità pratica. Gli aggiornamenti esterni includono una griglia anteriore inclinata che esalta la lunghezza del cofano, sottili fari a LED e una griglia distintiva a sette feritoie più ampia ed elegante. Il nuovo design presenta anche una linea del tetto che trasmette leggerezza e armonia, con eleganti luci posteriori a LED che evidenziano il carattere artistico del veicolo.

La Jeep Grand Cherokee L è disponibile come SUV a tre file con posti a sedere per un massimo di sette passeggeri. Questo aggiornamento del tradizionale design della Grand Cherokee offre flessibilità e capacità per famiglie e gruppi più numerosi, oltre a tutte le caratteristiche e le capacità per cui questo veicolo è noto da anni. Questa nuova opzione soddisfa le esigenze dei clienti che cercano un SUV in grado di ospitare più di cinque passeggeri.

All’interno, la Jeep Grand Cherokee L è progettata per essere tra le più sbalorditive e tecnologicamente avanzate del settore, con un’attenzione ai dettagli e ai comfort moderni. Il design degli interni include un nuovo display di sistema Uconnect 5 da 10,1 pollici e un impianto audio Alpine premium. Il veicolo include anche un sistema di telecamere per i sedili posteriori, che fornisce un’immagine ad alta definizione dei passeggeri della seconda e terza fila, con la possibilità di ingrandire uno qualsiasi dei cinque sedili posteriori.

La Jeep Grand Cherokee L presenta oltre 110 funzionalità di sicurezza e protezione tecnologiche, tra cui applicazioni innovative di tecnologie che migliorano la connettività tra conducente, veicolo e strada. Offre inoltre una gamma di tecnologie di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e l’assistenza in autostrada.