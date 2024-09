Stellantis registra il miglior mese di agosto dal 2008 in Messico

Stellantis México ha riportato il miglior agosto come numero di vendite del 2008 con 8.507 unità, un aumento del 9 per cento rispetto all’agosto 2023. Il marchio leader nelle vendite è stato Ram. “La Red de Distribuidores de Vehículos Professional sta raccogliendo frutti ottenendo risultati straordinari su veicoli come Ram 700 e Ram 1200 oltre agli eccellenti risultati ottenuti su las Vans de Peugeot. Questi veicoli sono diventati preferiti dai clienti che cercano partner di lavoro senza sacrificare le prestazioni”, afferma Antonio Camalich, Direttore Vendite di Stellantis Messico. “Per altri, Jeep mantiene un passo fermo in tutta la sua gamma offroad, grazie al suo ampio portafoglio di prodotti” ha aggiunto Camalich.

Ad agosto ottimi risultati per il gruppo Stellantis e i suoi brand in Messico

Per quanto riguarda i marchi italiani di Stellantis, Alfa Romeo continua con una tendenza positiva nel riportare la vendita di 28 unità, grazie a una solida gamma di prodotti composti da Tonale, Stelvio, Giulia, così come con le sue proposte ibride. Dodge ha riportato vendite di 1.310 unità. La Dodge Charger ha registrato il miglior agosto come numero di vendite dal 2008 con 501 veicoli. Dodge Attitude ha venduto 408 unità mentre Dodge Journey ha venduto 373 unità. Dodge Durango ha riportato vendite di 24 unità.

FIAT ha registrato l’immatricolazione di 701 unità. Fiat Pulse ha collocato nel mercato messicano 213 unità. Fiat Mobi ha venduto 199 unità. Fiat Argo e Fiat Fastback hanno immatricolato rispettivamente135 e 134 unità.

Per quanto riguarda invece i brand americani di Stellantis, Jeep ha riportato la consegna di 1.643 unità, un incremento del 23 per cento rispetto all’anno precedente; miglior agosto dal 2015. Jeep Renegade ha registrato il miglior agosto nella sua storia con 458 unità, un incremento del 59 per cento rispetto ad agosto 2023. Jeep JT ha riportato il miglior agosto nelle vendite nella sua storia, con un incremento del 9 per cento rispetto agosto del 2023. Jeep Compass ha riportato il miglior agosto in vendite dal 2013 con 460 unità, crescendo del 21 per cento rispetto all’anno precedente.

Jeep Grand Cherokee ha riportato il miglior agosto come numero di consegne dal 2018 con 264 unità, mostrando un incremento del 13 per cento rispetto all’anno precedente. Jeep Wrangler ha venduto 282 unità mentre Jeep Wagoneer ne ha immatricolate 44. Peugeot ha venduto 1.894 unità registrando un incremento del 106 per cento rispetto all’agosto dello scorso anno, registrando così il miglior mese di agosto della sua storia in Messico. Anche Peugeot Landtrek ha registrato il suo miglior mese di vendite nel paese della sua storia. La stessa cosa è accaduta anche con Peugeot Manager, Peugeot 2008 e Peugeot Rifter. Peugeot Partner ha venduto 379 unità e Peugeot Partner Rapid ha venduto 328 unità.

Infine sempre a proposito dei brand di Stellantis, segnaliamo che Ram ha immatricolato 2.931 unità, un aumento de 6 per cento rispetto ad agosto de 2023, anche in questo caso il suo miglior mese di agosto in messico. Ram 700 ha registrato 1.414 unità anche in questo caso si tratta di un record, con un incremento del 27 per cento rispetto all’agosto 2023. Ram 1200 ha venduto 894 unità. Ram Heavy Duty e Ram Light Duty hanno venduto rispettivamente 336 e 258 unità.