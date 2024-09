Fiat Argo e Cronos avranno un nuovo look e più equipaggiamenti nel 2025

Fiat Argo e Cronos riceveranno significativi aggiornamenti l’anno prossimo. Lanciata in Brasile nel 2017, la berlina compatta sarà sottoposta a un restyling e vedrà l’introduzione di nuovi equipaggiamenti. Insieme a questa versione aggiornata di Argo, sarà presentata anche una nuova versione della berlina prodotta in Argentina. Oltre a un design più moderno, entrambi i modelli saranno migliorati in termini di sicurezza grazie all’inclusione di airbag laterali di serie.

Nel 2025 Fiat Argo e Cronos subiranno alcuni aggiornamenti importanti

La produzione delle nuove Fiat Argo e Cronos dovrebbe iniziare nel febbraio 2025, con il lancio circa due mesi dopo. Il look delle due auto subirà alcuni cambiamenti concentrati nella parte anteriore. Il paraurti avrà nuove linee e un design distintivo per Argo e Cronos. Mentre la hatchback dovrebbe avere linee più semplici, la berlina avrà dettagli cromati.

Cambieranno anche la calandra anteriore e i fari, che avranno luci full-LED almeno nelle versioni più costose. Lateralmente, Fiat Argo e Cronos avranno nuove ruote e lo stesso specchietto retrovisore della Pulse, che è più grande di quello attuale e pieghevole elettricamente, a seconda della versione. Al posteriore dovrebbe subire modifiche solo il paraurti di Cronos.

All’interno dell’abitacolo, si prevede l’introduzione di nuovi materiali e texture per plancia e sedili, che conferiranno un aspetto più raffinato. Il sistema multimediale sarà probabilmente lo stesso schermo da 10,1″ già presente su Pulse e Fastback, con supporto per Android Auto e Apple CarPlay wireless. Inoltre, sono attesi miglioramenti nell’isolamento acustico per un’esperienza di guida più confortevole.

Una delle principali novità sarà il ritorno degli airbag laterali, che dovrebbero essere equipaggiati su tutte le versioni di Fiat Argo e Cronos. Gli Airbag laterali sono stati già offerti come optional per i modelli delle vecchie versioni Precision e HGT (con appeal sportivo) fino al 2022. Con la fine del vecchio motore 1.8 Flex da 139 CV, il duo dispone ora solo di doppi airbag frontali, che sono obbligatori per legge.

Sono previsti alcuni aggiustamenti anche nella gamma di motori di Argo e Cronos. Sotto il cofano, il duo dovrebbe comunque mantenere gli attuali motori 1.0 Firefly flex da 75 CV e il 1.3 Firefly flex da 107 CV. La trasmissione sarà manuale a 5 marce (1.0 o 1.3) o automatica CVT (1.3). I prezzi dovrebbero aumentare leggermente rispetto ai valori attuali.