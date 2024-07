Fiat Mobi Trekking: al via la commercializzazione in Argentina

La nuova Fiat Mobi Trekking arriva in Argentina e si presenta al pubblico come una soluzione intelligente per la mobilità urbana, soprattutto nelle grandi città del Paese, offrendo risparmio di carburante, agilità e stile. Una delle principali caratteristiche è la sua efficienza. Con soli 963 kg, è uno dei veicoli più leggeri sul mercato, con vantaggi sia in termini di risparmio di carburante che di prestazioni. Di conseguenza, il veicolo è facile da parcheggiare e manovrare, nonché agile nel traffico, attributi molto positivi per i consumatori. In pratica, il veicolo compatto di Fiat è facile da guidare e ideale per gli spostamenti nei grandi centri urbani, risultando un riferimento in termini di facilità di guida.

La versione aggiornata di Fiat Mobi trekking finalmente disponibile in Argentina

La Fiat Mobi Trekking è equipaggiata con il motore Fire 1.0 8V che offre un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Con 999 cm³ di cilindrata, 4 cilindri in linea e 8 valvole, eroga 70 CV a 6.250 giri al minuto e una coppia massima di 92,2 Nm a 3.850 giri al minuto, garantendo una risposta agile ed efficiente sia in città che su strada. Questa versione è associata ad un cambio manuale a 5 marce studiato per offrire una guida semplice e precisa. La trazione anteriore migliora la manovrabilità e la guida del veicolo, garantendo una manovrabilità sicura sia negli ambienti urbani che rurali.

Per quanto riguarda l’esterno, Fiat Mobi Trekking si distingue per il suo design moderno e funzionale. Dotato di cerchi in lega da 14″, questo veicolo non offre solo un aspetto avventuroso, ma anche prestazioni di guida ottimali. Per chi ha bisogno di più spazio per le proprie avventure, le barre longitudinali forniscono una pratica soluzione per trasportare bagagli aggiuntivi. I fendinebbia anteriori migliorano la visibilità in condizioni meteorologiche avverse, aumentando la sicurezza sulla strada. Allo stesso modo, questa versione cura ogni dettaglio estetico.

Le maniglie delle porte e i paraurti sono in tinta con la carrozzeria, ottenendo un aspetto uniforme e attraente Gli specchietti laterali sono presentati in nero pianoforte con indicatore di direzione integrato per dare maggiore presenza al veicolo Inoltre, le DRL (Daytime Running Lights) e i fari con maschera scura non solo migliorano la visibilità, ma forniscono anche distinzione e modernità. Gli adesivi Trekking sul cofano e sulle fiancate gli conferiscono un carattere avventuroso lo distingue.

Gli interni di Fiatr Mobi Trekking sono studiati per offrire comfort, tecnologia e praticità. Dispone di aria condizionata manuale, che consente di mantenere la temperatura desiderata in cabina, indipendentemente dalle condizioni esterne. L’apertura interna del bagagliaio garantisce maggiore comodità senza la necessità di scendere dal veicolo. Il computer di bordo è uno strumento molto utile che fornisce informazioni fondamentali sulle prestazioni e sullo stato del veicolo, mentre il servosterzo facilita le manovre, rendendo la guida più leggera e confortevole.

Gli specchietti esterni elettrici con funzione “Tilt-Down” migliorano la visibilità durante il parcheggio, inclinandosi automaticamente verso il basso quando viene selezionata la retromarcia. Il Gear Shift Indicator aiuta a ottimizzare il consumo di carburante suggerendo il momento giusto per cambiare marcia. I finestrini anteriori elettrici con funzione antipizzicamento aggiungono sicurezza e comfort per gli occupanti. Il rivestimento interno in tessuto Trekking conferisce stile e comfort alla cabina. La gamma conta un totale di 5 colori, disponibili nei toni pastello e metallizzati: bianco Banchisa, argento Bari, nero Vulcano, rosso Monte Carlo e grigio Silverstone.

Fiat Mobi Trekking è dotato di tecnologia avanzata per migliorare l’esperienza di guida. Il centro multimediale touch da 7″ offre un’interfaccia intuitiva e facile da usare per controllare intrattenimento e navigazione. Grazie alla connettività wireless con Android Auto e Apple CarPlay, gli automobilisti possono integrare il proprio smartphone senza bisogno di cavi, accedendo ad applicazioni, musica e chiamate comodamente il quadro strumenti digitale da 3,5″ fornisce una visualizzazione chiara e accurata delle informazioni vitali del veicolo, consentendo al conducente di rimanere informato senza distrazioni.

Lo sbrinatore e il sensore di parcheggio posteriore aumentano la sicurezza e il comfort, garantendo una guida senza preoccupazioni in ogni situazione. Il manometro della pressione dei pneumatici è un’altra caratteristica degna di nota in quanto aiuta a mantenere i pneumatici in condizioni ottimali, migliorando la sicurezza e l’efficienza del carburante. Questa combinazione di tecnologia avanzata e facilità d’uso rende Fiat Mobi Trekking un’opzione moderna e attraente per i conducenti che apprezzano l’innovazione e il comfort. I comandi della radio al volante permettono di controllare la musica senza distrarsi dalla guida, completati da un sistema audio con 4 altoparlanti e 2 tweeter che assicurano una qualità del suono superiore.

Dispone di un sistema di avviso della cintura di sicurezza e di doppi airbag frontali che forniscono una protezione aggiuntiva in caso di collisione frontale, riducendo il rischio di lesioni gravi. I freni ABS con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) garantiscono una frenata efficace e controllata in varie condizioni stradali, mentre il controllo elettronico della stabilità (ESC) aiuta a mantenere la stabilità del veicolo in situazioni di perdita di trazione.

In caso di emergenza, il sistema di illuminazione di emergenza automatica (ESS) attiva le luci dei freni lampeggianti per avvisare gli altri conducenti. L’immobilizzatore del motore offre ulteriore sicurezza contro i furti. L’Hill Holder Assist impedisce al veicolo di rotolare all’indietro durante la partenza in pendenza, garantendo una partenza più sicura e senza stress. Con le cinture di sicurezza a 3 punti per tutti gli occupanti e la cintura di sicurezza centrale a 2 punti, Fiat Mobi Trekking offre una protezione completa per tutti i passeggeri in ogni viaggio. Inoltre, il sistema di fissaggio del seggiolino per bambini (ISOFIX) garantisce un’installazione affidabile e stabile dei seggiolini per bambini.