Nuova Lancia Thema: un video anticipa il suo design?

Nuova Lancia Thema è una vettura che in molti sperano di rivedere un giorno. Al momento una vettura di questo tipo non è prevista ma se le cose dovessero andare bene per Lancia con i nuovi modelli in arrivo non possiamo escludere del tutto che alla fin fine una berlina di questo tipo possa anche tornare come futura ammiraglia del brand premium di Stellantis.

Un video anticipa quello che potrebbe essere il look di una ipotetica nuova Lancia Thema

A proposito della nuova Lancia Thema qui vi mostriamo un video render dell’architetto, designer e creatore digitale Tommaso D’Amico che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questa auto qualora il gruppo Stellantis decidesse in futuro di riportarla in vita. Come dice lo stesso autore di questo render sotto al video su YouTube, il modello dall’aspetto indiscutibilmente rinnovato è stato concepito con lo spirito e l’eleganza del passato. Il render model è aggiornato in ogni dettaglio, con materiali di qualità e alta tecnologia. Il quadro strumenti è dotato di una vasta serie di optional di ultima generazione con moderni sistemi di infotainment e connettività. Insomma la vettura di questo render è pensata sotto ogni punto di vista.

Come dicevamo poc’anzi al momento una nuova Lancia Thema non è prevista. La casa piemontese dopo il lancio della nuova Lancia Ypsilon che è stata mostrata anche nella versione HF in arrivo l’anno prossimo, adesso si prepara per il lancio della nuova Lancia Gamma nel 2026. Questa dovrebbe essere una futura fastback top di gamma del marchio. Poi nel 2028 ci sarà spazio anche per una nuova Lancia Delta. Entrambe queste auto come la Ypsilon avranno la versione HF. Se con queste auto verrà raggiunto il successo allora ipotizzare una nuova ammiraglia come quella di questo render potrebbe non essere più solo un sogno.