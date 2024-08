Nuova Lancia Delta: il suo ritorno non tradirà le attese

Nuova Lancia Delta sarà il terzo e per il momento ultimo modello del nuovo corso di Lancia dopo la nuova Lancia Ypsilon svelata lo scorso 14 febbraio e la futura ammiraglia nuova Lancia Gamma che invece vedremo nel corso del 2026. Questa auto è la più attesa essendo erede di un modello che ha fatto la storia del marchio con le sue numerose vittorie nel campionato del mondo di rally.

Sarà fedele a se stessa e non tradirà le attese: Ecco come sarà la nuova Lancia Delta

Nuova Lancia Delta che vedremo nel 2028 non tradirà le attese. Si tratterà infatti di un modello che sarà fedele a se stesso. Nascerà su piattaforma STLA medium e sarà lunga 4,4 metri circa. Il suo design sarà geometrico, sportivo e muscolare. Non è ancora noto il luogo di produzione. Se si farà in Italia sarà di certo lo stabilimento Stellantis di Melfi dove verrà prodotta anche la nuova Lancia Gamma. Questo infatti è l’unico ad ospitare la piattaforma STLA Medium tra quelli di Stellantis nel nostro paese.

Non è possibile però escludere che alla fine la nuova Lancia Delta venga prodotta in altri paesi tipo Germania o Francia. La vettura avrà anche una versione HF come del resto anche le nuove Lancia Ypsilon e Gamma. Proprio questa dovrebbe essere la prescelta per il ritorno nel campionato rally.

Nuova Lancia Delta sicuramente nei prossimi anni farà parlare molto di se. Inzialmente era previsto che l’auto arrivasse sul mercato solo in versione elettrica. Ma dato il forte rallentamento nelle previsioni di vendita delle auto elettriche a livello globale non possiamo escludere al 100 per cento che alla fine almeno una versione termica possa esserci. Siamo sicuri che se le cose andranno così, questa sarà la versione preferita dai fan del brand.