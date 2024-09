Fiat e Abarth con due novità importanti al Caramulo festival

Fiat e Abarth saranno, ancora una volta, presenti al Caramulo Motorfestival, diventando entrambi brand partner per l’edizione 2024 della manifestazione in programma i prossimi 6, 7 e 8 settembre. Saranno due i modelli – uno per ogni badge – che faranno il loro debutto nazionale nell’ambito del festival automobilistico che si terrà a Serra do Caramulo.

FIAT e Abarth sono marchi partner al festival automobilistico che si tiene a Serra do Caramulo

La prima novità nazionale è la nuova Fiat Topolino, rappresentativa della visione FIAT per la mobilità urbana sostenibile, un moderno quadriciclo elettrico che incarna appieno lo spirito italiano “La Dolce Vita”. Integrando tutti gli elementi essenziali per una libertà sostenibile nelle città – ridotta impronta di carbonio, ridotta impronta di spazio, ridotta impronta acustica – la nuova Topolino permette a tutti di godere della mobilità elettrica, dalle famiglie ai più giovani, in una proposta che in Portogallo può essere guidata dai 16 anni, con patente di categoria “AM”. La gamma è composta da due carrozzerie: la Topolino “chiusa” e la Topolino Dolcevita “aperta”, con un colore, un disegno specifico dei cerchi, un interno e interessanti opzioni di personalizzazione.

La seconda presentazione è l’ Abarth 600e Scorpionissima , il modello Abarth più potente di sempre, che diventa la massima espressione della sportività del marchio dello Scorpione, portando le prestazioni 100% elettriche a un livello superiore. Prodotta in Edizione Limitata di 1.949 unità e pensata per sorprendere i fan del brand, si basa su tre pilastri: design, per la massima performance, evidenziato dall’esclusivo colore di lancio Hypnotic Purple, ispirato all’effetto ipnotico di una puntura; progettazione strutturale, per l’Abarth più potente di sempre, con potenza di 240 CV; e spirito competitivo, piacendo agli appassionati.

Il modello presenta di serie un contenuto che consente di guidare in tutta sicurezza, ovvero il differenziale meccanico a slittamento limitato, che garantisce un’eccellente stabilità di guida e i migliori livelli di comportamento e trazione, rendendolo unico nel campo delle auto elettriche, processo aiutato dall’aerodinamica spoiler posteriore che massimizza le prestazioni, l’ampio posizionamento a terra e le ruote prominenti, con pneumatici specifici a basso profilo ad alte prestazioni sviluppati in collaborazione con il fornitore di Formula E, su ruote da 20 pollici, progettati per ospitare un potente sistema frenante. L’equilibrio armonico dell’insieme è ottenuto bilanciando prestazioni e resistenza, per la massima autonomia possibile in un veicolo elettrico con queste caratteristiche.

Due novità integrate in un programma più ampio che FIAT ha preparato per il Caramulo Motorfestival, che comprende anche le celebrazioni del 125° anniversario di Fiat o le sempre emozionanti esperienze “co-drive”. Questi saranno forniti a bordo di un’Abarth 500e, guidata il 6 (venerdì) da Fefo Barrichello – pilota brasiliano, figlio di Rubens Barrichello, che sarà presente ad un’esclusiva sessione di autografi che si terrà alle 17 – e da Pedro Silva, Direttore dalla testata specializzata sul mondo automobilistico Auto Drive, il 7 e 8 (sabato e domenica).

Negli spazi espositivi dedicati, FIAT e Abarth esporranno alcune delle loro ultime proposte, non solo le debuttanti Topolino e Abarth 600e Scorpionissima, ma anche la nuovissima FIAT 600 Hybrid, una versione che utilizza un propulsore ibrido per portare la transizione energetica verso un nuovo livello più ampio di clientela, riducendo consumi ed emissioni di CO 2 di circa il 15%, rispetto ad un equivalente motore non elettrificato. Sono inoltre previste attività dedicate negli spazi di entrambi i brand attraverso quiz che permetteranno ai partecipanti di vincere non solo regali dei brand, ma anche un weekend con una Fiat 600 in una Pousada de Portugal, o esperienze “co-drive” a Caramulo. rampa.