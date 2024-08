Fiat Topolino “in missione”, ecco come se la cava sulle Alpi

Come se l’è cavata una Fiat Topolino durante una giornata sul Passo Giovo? Si tratta di un tratto alpino che solitamente raduna appassionati di curve, tra grosse moto come le BMW GS, ciclisti e immancabili auto sportive. Il passo di Monte Giovo, è un valico alpino delle Alpi Retiche orientali, in provincia di Bolzano, un luogo per chi è in cerca di panorami mozzafiato e, ovviamente, adrenalina. Tutto questo, però, cambia radicalmente in qualcosa che, lo vedremo, ha un sapore molto diverso con una “semplice” Fiat Topolino. La gita, però, non sarà priva di sorprese.

Il veicolo verde menta con fari rotondi e un adesivo con il limite di velocità di 45 km/h sembra minacciare Porsche e Mercedes pronte a una traversata emozionante. La Fiat Topolino, va detto, non ha aria condizionata, ma finestrini basculanti, e al posto dei sedili ci sono poltrone di plastica simili a quelle degli stadi, con solo il sedile del conducente regolabile manualmente in lunghezza.

Altri dettagli? La porta del conducente si apre “controvento” mentre quella del passeggero si apre al contrario. Pare che questo permetta di produrre un solo tipo di porta e ridurre così i costi. Insomma, le premesse sono quelle di un viaggio atipico rispetto ad appassionati che passano con una 718 Spyder.

Davanti alla Topolino, un viaggio di 75 km tra le Alpi. La particolarità è quella di un veicolo leggero guidabile con una patente di categoria B1, adatta anche ai sedicenni. Ci si sente come in quelle vecchie traversate con quelle famiglie intente ad attraversare le Alpi a bordo di auto modeste, fermandosi ogni pochi minuti per dare una pausa ai bambini.

Anche un passeggero giovane è una sfida per la Fiat Topolino, dato che con un bagaglio leggero si supera appena il limite di carico di 150 kg della Topolino. Si può fissare lo smartphone in un piccolo supporto sul cruscotto giusto per seguire la strada fino a destinazione. Chiaramente, non si possono percorrere autostrade o strade a due corsie, quindi la scelta del percorso porta a strade piuttosto complicate e, talvolta, molto ripide. Si arriva a malapena in cima a certe salite, a passo d’uomo.

La Fiat Topolino, però, alla fine, continua a salire con disinvoltura, affronta le lunghe pendenze verso Matrei e Steinach con determinazione ammirevole e, nei tratti meno impegnativi, raggiunge la sua velocità massima di 45 km/h.

Contrariamente alle aspettative, la Fiat non diventa un dramma alla guida. La Topolino mantiene una velocità quasi costante. Inoltre, il piccolo veicolo ha sospensioni sorprendentemente ben bilanciate e uno sterzo che offre un ottimo contatto con la strada anche su superfici leggermente bagnate. E poi arriva finalmente lui, l’obiettivo, il Brennero, scorrevolmente attraverso rettilinei e tornanti. Un lungo lunghissimo viaggio, lentamente, dolcemente, per chi non vuole solo strafare e sfrecciare tra le Alpi.