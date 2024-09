Alfa Romeo in UK chiede agli automobilisti di non lavare le auto per tutto settembre

Alfa Romeo nelle scorse ore ha invitato in UK gli automobilisti a non lavare le loro vetture per tutto il mese di settembre, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione dell’acqua per un intero mese. Questa iniziativa è stata intrapresa in seguito ad una ricerca condotta dalla casa automobilistica del Biscione, che ha rivelato l’elevata passione degli automobilisti del Regno Unito per la pulizia dei veicoli. Infatti, quasi un terzo (32 per cento) degli intervistati ha dichiarato di lavare l’auto più di una volta al mese, mentre il 14 per cento afferma di farlo almeno una volta alla settimana.

Alfa Romeo incoraggia gli automobilisti ad apprezzare la bellezza interiore delle loro auto e a risparmiare acqua non lavandole

I dati mostrano che il 40 per cento degli automobilisti prova imbarazzo nel caso di auto sporca, e il 28 per cento ritiene che avrebbe difficoltà ad usare la propria auto per più di una settimana se non fosse pulita. Tuttavia, quasi un quinto (19 per cemto) degli automobilisti ha dichiarato che si sentirebbe lo stesso a proprio agio alla guida, indipendentemente dalle condizioni di pulizia della propria auto.

Secondo il Consumer Council for Water, gli automobilisti utilizzano circa 300 litri d’acqua per lavare la propria vettura a casa con un tubo, rispetto ai soli 30 litri necessari utilizzando semplicemente un secchio e il sapone. La ricerca condotta da Alfa Romeo ha rivelato che il 35 per cento degli automobilisti sta già cercando ridurre lo spreco d’acqua domestico. Con l’iniziativa di un settembre senza autolavaggi, Alfa Romeo invita gli automobilisti a valorizzare la bellezza naturale dei loro veicoli, suggerendo che un’auto sporca rappresenti il piacere di guida. Per supportare questa campagna, Alfa Romeo ha pubblicato una serie di fotografie che mostrano il suo iconico modello Giulia nella sua bellezza intramontabile, anche quando è coperta di sporco e fango.

Nel sondaggio condotto da Alfa Romeo, è emerso che il metodo più comune per lavare l’auto è l’uso di un vecchio secchio d’acqua saponata seguito dal risciacquo con un tubo, utilizzato dal 51% degli automobilisti. Il 29% opta per un autolavaggio a tunnel, mentre il 21% utilizza una pompa per autolavaggio self-service. Solo l’8% degli intervistati ha dichiarato di usare acqua riciclata, come quella dei piatti o acqua piovana raccolta, e lo stesso 8% afferma che le considerazioni ambientali sono il principale fattore determinante nella scelta del metodo di pulizia.

Con l’assistenza dell’esperto di lavaggio e detailing per auto, Richard Tipper, la casa automobilistica del Biscione ha creato una nuova guida su come pulire l’auto riducendo lo spreco di acqua. La guida, disponibile sul sito web di Alfa Romeo Uk, offre ai conducenti suggerimenti e consigli su come adottare pratiche di lavaggio sostenibili. Tra i temi trattati ci sono le migliori modalità per reperire l’acqua, le aree dell’auto su cui concentrarsi durante il lavaggio e le attrezzature aggiuntive necessarie per ottenere una finitura brillante. Questo strumento mira a aiutare i conducenti a fare scelte più ecologiche nel lavaggio dei veicoli.

Jules Tilstone, amministratore delegato di Alfa Romeo UK, ha dichiarato: “Anche se può sembrare un compito ordinario, lavare bene l’auto è un’esperienza gratificante per milioni di automobilisti in tutto il paese. Il primo sguardo a un veicolo immacolato è una grande soddisfazione. La nostra nuova ricerca dimostra che il lavaggio dell’auto è un’attività frequente per molti, e speriamo che un settembre senza lavaggi permetta a più automobilisti di apprezzare la bellezza dei loro veicoli, anche quando sono sporchi.

Questo approccio potrebbe offrire una nuova prospettiva sulle loro auto e, allo stesso tempo, incoraggiare metodi di lavaggio più sostenibili. Questo si allinea con il nostro impegno per la sostenibilità, come dimostrato dai recenti passi nella nostra missione “Zero to Zero”, inclusa l’introduzione del nostro primo veicolo elettrico, l’Alfa Romeo Junior.“