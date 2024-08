Alfa Romeo Giulia e Stelvio: stop alla produzione fino al 16 settembre

Stellantis ha annunciato oggi ai sindacati e al Comitato Esecutivo lo stop alla produzione delle Maserati Grecale, Alfa Romeo Giulia e Stelvio nello stabilimento Stellantis Cassino dal 9 al 13 settembre. Questa pausa si aggiunge al fermo precedente dovuto alle ferie estive. La ripresa delle attività è prevista per lunedì 16 settembre.

Ancora stop alla produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio a Cassino dove non si lavora ormai dal mese di luglio

“Siamo molto preoccupati per questo nuovo stop, causato dalla mancanza di ordini per i modelli prodotti a Cassino tra cui Alfa Romeo Giulia e Stelvio,” ha dichiarato Donato Gatti, segretario provinciale della Fiom Cgil di Frosinone. Ha inoltre sottolineato le difficoltà nell’indotto Stellantis Cassinate, annunciando che la prossima settimana inizieranno le trattative con Tiberina, un fornitore di primo livello con 113 dipendenti, che ha richiesto per la prima volta l’accesso ai Contratti di Solidarietà.

Nello stabilimento Stellantis di Cassino, come in altre sedi del Gruppo, si sta assistendo a una continua riduzione del personale a causa delle nuove tecnologie produttive che richiedono meno manodopera. Nei mesi scorsi, il numero uno di Stellantis, il CEO Carlos Tavares, ha confermato i piani per lo stabilimento di Piedimonte San Germano, operativo dal 1972 con la produzione della Fiat 126. A partire dal 2025, in questo stabilimento verranno prodotti modelli basati sulla moderna piattaforma elettrica ‘Stla Large’. Tra queste anche le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Ricordiamo che la prima ad arrivare sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio intorno alla metà del prossimo anno mentre per la nuova Alfa Romeo giulia bisognerà aspettare fino alla primavera del 2026. Si dice inoltre che sempre a Cassino e sempre su piattaforma STLA Large possa essere prodotta la futura segmento E del Biscione attualmente soprannominata come Alfa Romeo E-Jet. Si parla anche di un nuovo SUV di Maserati.