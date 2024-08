Alfa Romeo Junior Veloce: la versione da 280 cavalli sarà quella che regalerà le maggiori soddisfazioni?

Alfa Romeo Junior è la versione top di gamma per quanto riguarda la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione. Questa versione è dotata di un motore elettrico da 280 cavalli e 345 Nm. Questo modello è stato sviluppato dal team di ingegneri responsabili di progetti iconici come 4C, 8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA e 33 Stradale, con una significativa parte del lavoro dedicata ai test sulla pista di Balocco. Oltre alla potenza, sono stati migliorati handling, assetto (ribassato di 25 mm), sterzo, freni, barre antirollio e regolazioni del differenziale Torsen.

Sono stati introdotti anche nuovi cerchi e pneumatici da 20”. Per questa versione del suo SUV lo storico marchio milanese ha dichiarato una velocità superiore ai 200 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h in 5,9 secondi, con un prezzo di 48.500 euro.

La nuova Alfa Romeo Junior Veloce si distingue come un’auto adatta alla guida quotidiana, combinando efficienza e piacere di guida. Con una lunghezza di poco più di 4 metri e un diametro di sterzata di 10,5 metri, è compatta e maneggevole, perfetta per la città. Nonostante le dimensioni ridotte, offre un abitacolo spazioso, capace di accogliere comodamente quattro adulti e un bagagliaio da 400 litri, il migliore della sua categoria.

Il peso contenuto di soli 1.590 kg, circa 200 kg inferiore rispetto ai concorrenti principali, è reso possibile dalle batterie agli ioni di litio compatte, che contribuiscono anche a ridurre i tempi di ricarica. L’auto presenta dettagli aerodinamici come la “coda tronca” e le prese d’aria anteriori asimmetriche, che diminuiscono la resistenza dell’aria e ottimizzano il consumo energetico.

Inoltre, Alfa Romeo Junior 280 Veloce offre una serie di caratteristiche pratiche per migliorare l’esperienza di guida, come un vano anteriore per il cavo di ricarica, una presa da 12 Volt nel bagagliaio e un sistema di guida elettrica con suono udibile solo all’interno per una migliore percezione dell’accelerazione e della decelerazione. Il sistema di navigazione EV guida il conducente automaticamente verso la stazione di ricarica successiva, assicurando un viaggio senza preoccupazioni.

Sono in molti a pensare che nonostante sia la versione più costosa della gamma, Alfa Romeo Junior Veloce possa regalare le maggiori soddisfazioni al brand del Biscione a livello internazionale. Del resto questa vettura ha colpito tutti a livello globale come dimostrato dalle recenti recensioni entusiastiche da parte della stampa di mezzo mondo. Vedremo se le cose andranno effettivamente così.