Fiat Grande Panda sarà la grande protagonista del Caramulo Motorfestival

Venerdì 6 settembre il Caramulo Motorfestival ospiterà l’esclusivo debutto in Portogallo della Fiat Grande Panda, il nuovo veicolo utilitario del marchio italiano che porta con sé l’eredità di un modello inscindibile dalla sua lunga storia.

Debutto in Portogallo per Fiat Grande panda al Caramulo Motorfestival

Con un aumento di 30 centimetri rispetto alla generazione attuale (che rimarrà in commercio), la nuova Fiat Grande Panda rivisita il concetto originale per adattarlo ai tempi moderni. Il suo design, che mantiene la semplicità di sempre, può ospitare motori che vanno dal parzialmente ibrido al benzina fino a quelli completamente elettrici.

La nuovissima Fiat Grande Panda sarà presentata alla stampa specializzata venerdì 6 settembre alle 17:30 presso il Caramulo Experience Center, durante il più grande festival motoristico del Portogallo. Ricordiamo che questa vettura sarà prodotta a Kragujevac in Serbia su piattaforma smart car e arriverà sul mercato in duplice versione: ibrida che sarà la entry level ed elettrica al 100 per cento.

Al momento gli ordini per acquistare la nuova auto di Fiat non si sono ancora aperti e non sono stati comunicati i prezzi ufficiali. Si vocifera però che la versione entry level partirà da poco meno di 19 mila euro e sarà full optional, la versione elettrica invece dovrebbe costare poco meno di 25 mila euro.

Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza che i clienti europei riserveranno a questo nuovo modello della principale casa automobilistica italiana. Non dimentichiamo comunque che Fiat Grande Panda sarà una vettura globale che verrà venduta anche in Nord Africa, Sud America, alcuni paesi asiatici e forse anche in Nord America. Questa auto inoltre darà origine ad una nuova gamma di auto Fiat da cui nei prossimi anni deriveranno anche la nuova Fiat Multipla che vedremo l’anno prossimo e la nuova Panda Fastback che invece se non ci saranno ritardi farà il suo debutto nel corso del 2026.