Fiat porta Argo Endurance e Titano a Expointer

Fiat non poteva mancare in una delle più grandi fiere agricole dell’America Latina. Chiunque passerà da Expointer potrà quindi vedere da vicino l’intera gamma del brand. L’evento, che inizierà il 24, proseguirà fino al 1° settembre presso il Parco Espositivo Assis Brasil, a Esteio (RS).

Argo Endurance è uno dei pezzi forti dello stand Fiat, la nuova versione del modello fa la sua prima apparizione al pubblico

Uno dei pezzi forti dello stand Fiat è l’Argo Endurance, una nuova versione della berlina, un successo di vendite nel Paese, che farà la sua prima apparizione pubblica durante la fiera. Il modello apporta attributi e caratteristiche che lo rendono un’ottima opzione per diversi profili di clienti, combinando versatilità, robustezza, prestazioni e rapporto costi-benefici. Tanto che dispone di sospensioni rialzate, angolo di entrata di 20,5º e angolo di uscita di 33º, altezza da terra di 186 mm, protezione del basamento e pneumatici ad uso misto.

Un altro pezzo forte del marchio è il Titano, un modello lanciato quest’anno per completare il suo portafoglio di pick-up, espandere la quota di mercato e collocare Fiat anche in un nuovo segmento, quello dei D-pickup. A Expointer, i visitatori potranno vedere le versioni Volcano e Ranch del modello, nonché la Titano New Rolland, una show car che incarna la partnership di Fiat con l’azienda di macchine e soluzioni agricole.

Naturalmente non potevano mancare gli altri pick-up del marchio. Leader nel mercato brasiliano, Strada dispone delle versioni Endurance, Freedom, Ranch e Ultra. Toro è presente con le configurazioni Endurance, Freedom e Ranch.

Oltre ai pick-up, sarà esposta anche la linea Fiat Professional, con Fiorino, Scudo e Ducato, che hanno recentemente debuttato con la linea 2025. E per finire, Mobi Trekking, Argo Trekking, Cronos Precision e Fastback Impetus lo stand del marchio. Lo scorpione più famoso del mondo è presente anche con la Pulse Abarth e la Fastback Abarth.