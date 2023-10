Fastback Abarth è stata finalmente svelata: le prime immagini e tutte le novità per il SUV dello scorpione

La famiglia Abarth cresce e, dopo il successo della Pulse, è tempo che la Fastback venga punta dallo scorpione più famoso del mondo. Nelle scorse ore è stata infatti svelata la nuova Fastback Abarth. Il primo SUV Coupé di Fiat porta ora il meglio di prestazioni, tecnologia e innovazione in un’autentica Abarth fatta su misura per gli amanti della velocità e dell’adrenalina. Vale la pena ricordare che il 23 ottobre il Sole entra nel segno dello Scorpione e questo ha tutto a che fare con Abarth. Non è un caso che l’animale sia un simbolo del brand. Abarth nasce nel 1949, frutto della passione di Carlo Abarth, pilota automobilistico. Carlo è uno Scorpione. Nato il 15 novembre. Non è un caso inoltre che nel novembre 2022 sia stata lanciata la Pulse Abarth, il suo primo SUV al mondo, e ora, il 26 ottobre, venga presentata al mercato la Nuova Fastback Abarth.

Fastback Abarth: ecco le prime immagini e tutte le caratteristiche

L’anno scorso, il marchio è tornato in Brasile e ora amplia la sua gamma con la Fastback Abarth, un moderno SUV Coupé che attira l’attenzione ovunque vada. Ma la storia di Abarth nel Paese risale a molto tempo fa. Vale la pena ricordare che qui sono già stati venduti altri due modelli potenziati: la Stilo, nel 2002, con la sua versione più potente e, nel 2014, l’iconica 500 Abarth.

Sviluppata e prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG), la Nuova Abarth Fastback mantiene le caratteristiche di successo del SUV Coupé, con un tocco dello scorpione più famoso al mondo. Tralasciando gli optional, la dotazione di serie è ricca, come il doppio scarico sportivo, il sistema multimediale da 10,1″ con servizi connessi, leve del cambio, ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida), freno a mano elettronico con Auto Hold e caricabatterie wireless.

Non è una novità che il mercato dei SUV abbia registrato un enorme balzo negli ultimi anni. Attualmente questa quota corrisponde già al 36% del mercato. Guardando più nello specifico ai B-SUV, con Pulse e Fastback Fiat occupa già la seconda posizione in questo segmento con una quota di mercato del 16% in Brasile. Con Abarth l’obiettivo è portare più esclusività e prestazioni in questa nicchia e, così, raggiungere un pubblico alla ricerca di un veicolo sportivo premium.

La Nuova Abarth Fastback potrà essere vista e provata da oggi (26 ottobre) negli oltre 70 punti vendita della rete specializzata Abarth attualmente presenti in tutte le regioni del Brasile (praticamente in tutti gli stati). Portano non solo il logo dello scorpione, ma anche l’intera identità visiva del marchio e di una squadra capace di accogliere gli appassionati. Lì, i clienti troveranno uno showroom specifico del marchio e articoli Abarth Wear disponibili per la vendita. Vale la pena ricordare che tutte le oltre 500 concessionarie Fiat presenti in Brasile – anche senza far parte della rete Abarth – possono vendere i due modelli del marchio attraverso la vendita diretta.

Come un’autentica Abarth, le prestazioni della Nuova Abarth Fastback sono il suo punto forte. Dotato del motore con la potenza e la coppia più elevate della categoria: 180 CV (benzina) / 185 CV (etanolo) e 270 Nm, il modello ha sotto il cofano il motore Turbo 270. Anche in termini di accelerazione si comporta bene e passa da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi. Inoltre, la velocità massima è di 220 km/h (etanolo) e il rapporto peso/potenza è di 7,0 kg/CV.

Letteralmente “su misura”, la Nuova Abarth Fastback è stata sviluppata sulla piattaforma MLA e presentava aggiustamenti specifici per il modello, come la taratura del motore e del cambio, che hanno portato a cambiate più rapide e sportive. Offre inoltre una dinamica più precisa, con uno sterzo più diretto, nonché ruote più larghe (18”) e più leggere e pneumatici più aderenti.

Novità anche per l’impianto di scarico, con doppio scarico bilaterale e un rombo molto sportivo e suggestivo, tipico di un’autentica Abarth. Le sospensioni ora garantiscono più stabilità e guidabilità, con meno rollio e una minore altezza da terra (5 mm in meno rispetto alla Fiat Fastback). Le molle sono diventate più rigide e gli ammortizzatori sono diventati fino al 21% più stabili. La sospensione anteriore ha ottenuto una nuova geometria, che ha assicurato una migliore maneggevolezza.

Come un vero SUV, ha un’altezza da terra di 215 mm, un angolo di entrata di 20° e un angolo di uscita di 23°. Rispetto alla Nuova Fiat Fastback, infatti, l’Abarth ha un tempo di risposta fino al 49% più veloce, a tutto vantaggio della sportività. Ha un cambio automatico a sei velocità e tre modalità di guida: Normal, con particolare attenzione alla sportività e al comfort, Manual, che apporta versatilità e personalità, e Poison, esclusivo del marchio, con una risposta rapida e velenosa e molto più divertente da guidare.

Vale anche la pena ricordare che la modalità Veleno può essere attivata tramite un esclusivo pulsante rosso sul volante. Sorprende per il carico sullo sterzo, che consente una guida più decisa, con una progressione più pronunciata alle velocità più elevate. C’è anche il Dynamic Torque Vectoring, un sistema che distribuisce la coppia alle ruote durante le curve, rendendo il veicolo ancora più piacevole da guidare. In questa modalità è prevista anche una taratura del cambio supersportiva, con innesti più rapidi e riduzione automatica delle marce in frenata, per assistere il freno motore e anticipare l’inserimento della marcia più opportuna per riprendere l’accelerazione. I controlli di trazione e stabilità diventano meno invadenti, offrendo una guida ancora più sportiva.

L’esclusività Abarth si estende anche all’estetica del modello. Del resto il brand è l’espressione del design italiano. Naturalmente, con il Fastback non sarà diverso, soprattutto perché si tratta di un modello pluripremiato in questo senso. Tutto questo si nota subito, a cominciare dai dettagli in rosso, colore distintivo del marchio, presente sulle ruote e sull’ala anteriore esterna. Gli specchietti retrovisori sono neri indipendentemente dal colore del veicolo. Anche i distintivi Abarth sono un marchio di fabbrica e non potevano mancare. Quindi, sono sul lato e sulla parte anteriore dell’auto. Inoltre, sulla calandra è presente anche la bandiera Fiat, che evidenzia le radici italiane dei marchi Fiat e Abarth.

Perfetto contrasto tra sportività e premium, il SUV Coupé è dotato di doppi terminali di scarico, un elemento che aggiunge ancora più personalità al veicolo. Lo spoiler posteriore è un altro dettaglio che contribuisce alla sportività del modello, migliorandone l’aerodinamica. Il tetto, sempre verniciato in nero, aggiunge un tocco di raffinatezza che non passa inosservato, così come gli esclusivi cerchi da 18 pollici, che aggiungono ancora più personalità alla Nuova Abarth Fastback. Inoltre, l’ ampia lama (rivestimento appena sopra i fari anteriori che delinea l’estremità del cofano) è stata rivestita in fibra di carbonio.

All’interno, il nuovo modello presenta elementi che ricordano al conducente che si trova a bordo di un SUV ad alte prestazioni. Gli interni oscurati, compreso il tetto, trasmettono eleganza e raffinatezza e presentano dettagli rossi che risaltano tra le finiture premium, rafforzandone la sportività. Presenta inoltre un pannello con un rivestimento che simula la fibra di carbonio. Il volante rivestito in pelle traforata e i sedili in ecopelle con cuciture rosse non sono solo elementi di stile, ma anche sinonimo di comfort e raffinatezza. Infine, lo stemma Abarth sulla plancia è un dettaglio che rafforza l’identità della vettura. Vale la pena ricordare che all’interno e all’esterno del veicolo il cliente può trovare 13 scorpioni. Il modello è disponibile nei colori Bianco Banchisa, Grigio Strato, Nero Vulcano e Rosso Montecarlo con dettagli rossi.

La Nuova Abarth Fastback è dotata di serie di numerose tecnologie che offrono comfort e praticità sia per il guidatore che per i passeggeri. Una di queste è la piattaforma di servizi connessi, Connect////Me, che offre più di 30 funzionalità per rendere l’esperienza di guida ancora più completa e interattiva. Dispone inoltre di leve del cambio o “cambio a farfalla”, situate proprio dietro il volante, che consentono al conducente di cambiare marcia con un solo tocco, garantendo maggiore agilità e precisione durante la guida.

Il quadro strumenti digitale da 7 pollici è specifico per Abarth, con informazioni come pressione turbo, forza G e potenza sullo schermo principale. La Nuova Abarth Fastback è dotata anche di un sistema multimediale da 10,1 pollici con diverse possibilità di intrattenimento e connettività a bordo. Per finire, ha Android Auto e Apple Carplay. Inoltre, il modello dispone anche di un caricatore per cellulare a induzione e di ingressi USB-A e USB-C.

Il nuovo SUV Abarth dispone anche di funzionalità di sicurezza come ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) che includono avviso di collisione anteriore, frenata di emergenza autonoma, avviso di deviazione dalla corsia con correzione attiva e commutazione automatica degli abbaglianti. Questi articoli sono in grado di prevenire o minimizzare gli impatti in situazioni di rischio, aumentando la sicurezza degli occupanti del veicolo.

Inoltre, la vettura è dotata dell’ESP (Electronic Stability Program), che garantisce maggiore stabilità e sicurezza durante la guida, sensore pioggia e luce, che regola automaticamente i fari e i tergicristalli in base alle condizioni atmosferiche. L’ABS con EBD (sistema antibloccaggio con distribuzione elettronica della forza frenante) è un’altra caratteristica che contribuisce alla sicurezza del veicolo, garantendo una frenata più efficiente e sicura. La Nuova Abarth Fastback dispone inoltre di climatizzatore automatico digitale, fari e fanali posteriori full LED, keyless Entry’nGo con avviamento da remoto, freno di stazionamento elettronico automatico con Auto Hold e airbag torace e testa frontali e laterali per guidatore e passeggeri.