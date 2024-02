Pulse Abarth debutta in un nuovo mercato

Abarth si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, superando i 70 anni di successi. La Fiat Pulse Abarth fa il suo ingresso sul mercato messicano con il caratteristico tocco di questo rinomato preparatore italiano, enfatizzando i concetti unici associati al celebre marchio dello scorpione: Prestazione, Tecnologia e Innovazione.

Pulse Abarth debutta in un altro mercato: il SUV della casa automobilistica dello scorpione arriva finalmente in Messico

Questa è la prima volta che Abarth introduce un SUV, sviluppato e prodotto presso lo Stellantis Automotive Center in Brasile e assemblato nello stabilimento Stellantis di Betim in Brasile. Il marchio Abarth, frutto della creatività e dell’audacia di Carlo Abarth, pilota e ingegnere straordinario, porta con sé un’eredità di record e grandi vittorie nel mondo delle corse automobilistiche.

L’aspetto atletico della Pulse Abarth è accentuato dal suo design premiato, ora arricchito da dettagli rossi distintivi del marchio. L’iconica banda laterale, gli specchietti e una linea sulla fascia anteriore, insieme alle insegne Abarth, contribuiscono a conferire un carattere sportivo e distintivo al veicolo. All’interno, l’unicità del DNA Abarth si riflette in 13 punti, con il simbolo dello scorpione che appare su sedili, volante, cruscotto e altri elementi, il tutto arricchito dal suggestivo colore rosso Abarth.

Il cuore pulsante della Fiat Pulse Abarth è rappresentato dal sofisticato motore turbo Stellantis T270 da 1.3 litri, che eroga 185 cavalli. Abbinato a un cambio automatico AISIN a 6 marce, il veicolo può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 215 km/h. L’esperienza di guida è ulteriormente arricchita dalla possibilità di selezionare tra tre modalità di guida: Normal, Manuale e Veleno, quest’ultima ottimizzata per prestazioni ad alte prestazioni.

Sviluppata sulla piattaforma MLA, la Pulse Abarth presenta modifiche specifiche per migliorare le prestazioni dinamiche, la stabilità e la maneggevolezza. Le sospensioni più rigide e l’elettronica ottimizzata offrono un’esperienza di guida coinvolgente, mentre le funzionalità di sicurezza avanzate, come il sistema ADAS, garantiscono una protezione aggiuntiva per conducente e passeggeri.

Inoltre, la Fiat Pulse Abarth offre un’eccellente connettività e comfort, con un media center da 10,1 pollici dotato di Connect////Me, sistema di assistenza alla guida avanzato e una serie di funzionalità premium che migliorano l’esperienza di guida complessiva.