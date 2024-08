Ram annuncia la partnership con Sand Series e Beach Tennis World Cup

Ram sta vivendo il suo momento migliore nella storia del mercato brasiliano, con un record di vendite storico. Inoltre il marchio continua anche a sviluppare partnership che espandono ulteriormente la sua presenza nel Paese. La casa americana ha annunciato oggi, 21 agosto, una partecipazione senza precedenti come partner ufficiale ai tornei mondiali “Sand Series” e “Beach Tennis World Cup” del 2024.

Questa importante partnership di Ram è stata portata avanti dall’agenzia di marketing sportivo Play Sports

Le due competizioni si svolgeranno fino alla fine dell’anno, con la Sand Series dal 7 al 12 ottobre, e la Beach Tennis World Cup dal 9 al 15 dicembre. Entrambi gli eventi si terranno presso l’Arena EZTEC, un complesso premium, vicino allo Shopping Morumbi, nella Zona Sud di San Paolo. E una delle grandi star di questa partnership di successo è Rampage R/T. Il pick-up più veloce prodotto in Sud America, il Rampage R/T, con i suoi 272 CV, raggiunge i 220 km/h, quasi la velocità di una pallina da beach tennis, che può raggiungere l’incredibile velocità di 200 km/h.

L’arrivo di Rampage nel mercato brasiliano è uno dei motivi principali della crescita di Ram nell’ultimo anno, così come il beach tennis, che, ogni giorno, guadagna sempre più giocatori nel Paese. Questa partnership mira quindi ad avvicinare ancora di più a Ram il pubblico che pratica il beach tennis, attraverso l’esposizione del marchio nei luoghi di gara, nei test drive dei veicoli, nonché in una clinic per gli ospiti con atleti professionisti.

“Ram sta già vivendo il suo anno record di vendite in Brasile ed è oggi il marchio di pick-up più importante del paese. I nostri pick-up di grandi dimensioni erano già un punto di riferimento sul mercato e, con il lancio di Rampage lo scorso anno, Ram ha ampliato ulteriormente la sua territorio di attività, raggiungendo un nuovo pubblico. Partnership come questa sono molto importanti in questo momento per il marchio nel paese e siamo sicuri che sarà un’altra azione di successo “, afferma Carla Freire Taveira, Direttore dello sviluppo di RAM.

“È un piacere contare su RAM, il marchio valorizza l’evento in modo spettacolare. L’azienda si prende cura dei suoi clienti in modo incredibile e nutriamo un’enorme ammirazione. Stiamo preparando diverse attivazioni, sarà fantastico”, afferma José Mário Mauad, Socio-Direttore dell’agenzia Play Sports