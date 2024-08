Ram Rampage avrà una serie speciale limitata basata su Rebel

Stellantis ha recentemente annunciato l’espansione della gamma di pick-up Ram Rampage in Brasile con un’edizione speciale inedita. Secondo un teaser, il nuovo modello sarà basato sulla versione Rebel e presenterà una serie di elementi visivi esclusivi. il debutto è previsto nei prossimi giorni.

In Brasile in arrivo una nuova versione di Ram Rampage in edizione limitata

Nelle immagini, la serie speciale si distingue per la carrozzeria in una vivace tonalità di arancione, con strisce nere sul cofano e maniglie delle porte in nero lucido. Sul lato del pianale è presente un adesivo con il logo ‘Rebel’, mentre le ruote del camion sono verniciate in una tonalità scura. All’interno, il pacchetto include sedili in pelle con cuciture arancioni e un Santo Antônio con barre nere.

I dettagli sull’equipaggiamento non sono stati ancora rivelati, ma sembra che manterrà le caratteristiche della versione Rebel, come i controlli di trazione e stabilità, il quadro strumenti da 10,3 pollici, il climatizzatore bizona, il sistema multimediale da 12,3 pollici con Android Auto Wireless e Apple CarPlay, i fari e le luci posteriori a LED, il caricabatterie a induzione, il freno di stazionamento elettronico e altro ancora.

Per quanto riguarda la sicurezza, le principali caratteristiche includono l’assistenza alla guida come l’avviso di frenata di emergenza, l’assistente di frenata automatica con pre-collisione e rilevamento di pedoni e ciclisti, il cruise control adattivo e il rilevatore di angoli ciechi.

La serie sarà lanciata per celebrare il primo anno completo di vendite del Rampage in Brasile. Questo pick-up è il quinto modello prodotto nel polo automobilistico di Pernambuco, dopo Jeep Renegade, Compass, Commander e Fiat Toro. È anche il primo veicolo Ram progettato e sviluppato interamente in Brasile. Il progetto ha coinvolto oltre 800 ingegneri e tecnici brasiliani, totalizzando più di 1,2 milioni di ore di sviluppo.