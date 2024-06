Ram Rampage: Stellantis sembra aver fatto centro con il nuovo modello

Con una traiettoria di successo, che ha incrementato le vendite di Ram mese dopo mese dal suo lancio, il pickup Ram Rampage celebra il suo primo anniversario. Presente solo da un anno in alcuni mercati sudamericani, il modello ha già superato la soglia dei 20 mila pick-up venduti nella regione. Oltre al successo in Brasile, il modello viene venduto anche in altri mercati, come Argentina e Cile.

Ram Rampage festeggia un anno di successi sul mercato con grandi numeri

Parlando nello specifico del Brasile, Ram Rampage ha già venduto più di 19 mila unità nei primi dodici mesi dalla sua vendita. Se si considera solo il 2024, si contano già poco più di 10 mila unità nell’anno e una presenza costante nella classifica dei pick-up più venduti. I numeri mostrano il successo del pick-up nel suo primo anno intero di vendite.

E l’arrivo del primo pick-up Ram progettato e sviluppato in Brasile ha aumentato la presenza del marchio sul territorio nazionale. Considerando le vendite accumulate nel 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, la crescita di Ram è del 205%. Rampage ha definitivamente posizionato Ram in una nuova posizione nel mercato brasiliano, con un livello di vendite mensili.

E tutto questo in un anno molto speciale per Ram, poiché nel 2024, a ottobre, Ram festeggia 15 anni come marchio indipendente. E niente di meglio per celebrare questa data che vendite e numeri senza precedenti, perché oltre alla crescita delle immatricolazioni, Ram ha ampliato anche la sua rete e oggi conta 125 concessionari in tutto il Brasile. Ram si è preparato per il successo che sta riscontrando attualmente!

Sviluppato presso il Complesso Stellantis di Goiana (PE), il pick-up ha rafforzato gli attributi di forza, capacità, lusso e tecnologia che sono sempre presenti nei pick-up Ram, ma ora all’interno di un nuovo segmento di mercato per il marchio e molto importante per il Brasile e da tutto il Sud America Supportato da team internazionali, il progetto Rampage è stato portato avanti da più di 800 ingegneri e tecnici in Brasile, superando 1,2 milioni di ore di sviluppo.

Non solo molto ammirato dai consumatori stessi, RamRampage ha conquistato anche i media specializzati, accumulando undici dei sedici premi vinti da Ram in Brasile nel 2023. “Miglior camioncino”, “Miglior design della carrozzeria”, “Evidenzia comportamento dinamico e sicurezza”, sono solo alcuni dei titoli che Rampage ha ricevuto, rispettivamente, dai premi Car Awards Brazil 2024, Troféu 2023 SAE Brasil Car Body e Mecânica Online.

Oltre ad essere stata scelta come Auto dell’anno dal voto popolare all’Estadão Mobility Award, il modello ha ricevuto trofei anche all’AutoData Award come “Lancio commerciale leggero e camioncini”, a Carsughi L’Auto Preferita 2023 nella categoria “Pickup intermedio” “, ABIAUTO 2023 nella categoria “Ritiro medio” e “Auto dell’anno”, e, nella certificazione Top Car TV, come “Miglior ritiro sopra R$191.000” e “Auto dell’anno Top Car”.

Oltre al successo assoluto di vendite e premi, il pick-up Ram Rampage ha realizzato anche un’impresa senza precedenti nel settore automobilistico, correndo ininterrottamente per 24 ore sul Circuito Panamericano, la pista di prova di Pirelli, all’interno di San Paolo, certificato dalla CBA – Confederazione Brasiliana del Motorsport.

Recentemente, Ram ha introdotto anche una nuova variante per Rampage, la Laramie Night Edition. In questa configurazione, equipaggiata con l’ottimo motore 2.0L Hurricane 4 da 272 cavalli, le parti cromate tipiche della versione Laramie lasciano il posto a parti in nero lucido o verniciate in tinta con la carrozzeria e gli interni presentano pelle nera e rivestimenti del tetto e delle portiere anche in nero. Una variante per rafforzare ulteriormente il successo di Rampage nel mercato brasiliano.