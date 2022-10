Nuova Fiat Topolino? Si guiderà senza Patente B

Nuova Fiat Topolino sarà una delle prossime novità per la gamma della principale casa automobilistica italiana. Non è stato ancora confermato quando questo modello arriverà, ma si vocifera che il 2023 possa essere l’anno giusto per questo importante debutto che porterà Fiat in un segmento di mercato fino ad ora mai esplorato ma che potrebbe regalare grosse soddisfazioni alla casa automobilistica torinese.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Topolino che debutterà nel 2023

La nuova Fiat Topolino nascerà su base del quadriciclo leggero elettrico Citroen AMI dal quale si differenzierà solo per pochissime cose oltre ovviamente ad avere un nuovo logo. Questa vettura dunque potrà essere guidata anche senza patente B dagli over 14. La vettura sarà prodotta da Stellantis presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco dove già viene costruita Citroen AMI.

La nuova Topolino avrà dunque dimensioni piuttosto compatte. L’auto infatti misurerà 2,40 metri di lunghezza, 1,39 metri di larghezza e 1,52 metri di altezza. Questo veicolo sarà solo elettrico e sarà dotato di una batteria agli ioni di litio di 5,5 kWh che garantirà un’autonomia di circa 75 km e un motore da 8 cavalli che le permetterà di raggiungere i 45 km orari.

Per il momento l’arrivo di questo modello non è stato ufficialmente confermato. ma le indiscrezioni sull’arrivo di questa auto sono talmente diffuse che sembra ormai sicuro oltre che imminente il suo debutto.

Già in passato si era parlato del ritorno dell’iconico modello ma nessuno si era immaginato che questo nome avrebbe potuto nuovamente fare parte della gamma di Fiat in questa nuova veste. Vedremo dunque che novità arriveranno dal marchio italiano di Stellantis in proposito nel corso dei prossimi mesi.

