Fiat Topolino protagonista dell’Amazon Black Friday Fun House a Milano

La Fiat Topolino ha fatto il pieno di consensi all’EICMA, la fiera internazionale della moto che ha visto oltre 560 mila visitatori, e ora si appresta a partecipare ad un altro evento da non perdere a Milano: l’Amazon Black Friday Fun House, una casa interattiva e divertente aperta al pubblico dal 21 al 26 novembre in via De Cristoforis 1, nel centro moderno della città vicino a piazza Gae Aulenti.

All’Amazon Black Friday Fun House di Milano sarà presente anche la Fiat Topolino

La Amazon Black Friday Fun House è una casa interattiva e divertente dove poter provare esperienze originali e immersive per scoprire le offerte del Black Friday e le idee regalo per il Natale, giocando e divertendosi. I visitatori si trovano in un’ambientazione funky e retrò degli anni ’80 e ‘90 e possono visitare le varie aree tematiche (Charity, Gaming, Amazon Fresh, Beauty e Made in Italy) e farsi ispirare dai prodotti in mostra, tutti con un QR code che i visitatori possono scansionare per avere le informazioni direttamente su Amazon.it.

La Fiat Topolino è il nuovo quadriciclo che promuove la mobilità sostenibile, la felicità e la Dolce Vita. Il modello chiuso è esposto all’evento e si distingue per la sua ecletticità. È un mezzo di micro-mobilità accessibile a tutti, anche ai 14enni, che permette di muoversi ovunque grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua tecnologia 100% elettrica. FIAT ha creato anche una customer experience innovativa, basata sulle piattaforme di e-commerce più famose, che rende semplice e divertente il processo di acquisto totalmente online e con la possibilità di ricevere il veicolo a casa.

La Topolino è il nuovo quadriciclo che si può scegliere aperto o chiuso, a seconda delle preferenze. È molto più piccola di un’auto normale (2,53 metri di lunghezza) e ha una maneggevolezza eccezionale, ideale per la città. Il suo segreto è la semplicità: un solo colore (Verde Vita), un design delle ruote e un unico stile degli interni. Inoltre, il nuovo modello offre la possibilità di viaggiare in città senza stress e in sicurezza, grazie anche alla velocità massima di 45 km/h, che si adatta bene alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città.

La nuova Fiat Topolino è il nuovo quadriciclo che ha due versioni, una aperta e una chiusa, entrambe con una batteria da 5,4 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia e che si può ricaricare facilmente a casa. La Topolino ha anche una grande abitabilità, grazie ai due sedili sfalsati; una vasta superficie vetrata, che fa sembrare lo spazio più ampio e, soprattutto, i vani portabagagli ben posizionati. Uno di questi, tra il conducente e il passeggero, può contenere una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

La Fiat Topolino è il nuovo quadriciclo che costa 9.890 euro (lo stesso prezzo sia per la versione aperta che per quella chiusa) e che si può pagare con un finanziamento di 79 euro al mese (TAN FISSO 6,99% – TAEG 9,04), per 47 mesi e con un anticipo di 3.805,00 €. L’offerta scade il 30/11/2023 e richiede l’approvazione di Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Il pop-up Amazon Black Friday Fun House è un evento gratuito e aperto al pubblico, dal 21 al 26 novembre, con questi orari: il 21 e 22 novembre dalle 14:30 alle 21:00; il 23 novembre dalle 11:00 alle 18:00; il 24, 25 e 26 novembre dalle 11:00 alle 21:00.