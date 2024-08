Stellantis venderà Chrysler ai cinesi di BYD?

Sul web da qualche settimana gira voce di una presunta trattativa per la cessione del marchio Chrysler da parte di Stellantis ai cinesi di BYD. Le voci arrivano dall’Asia ma anche dal Nord America. Ad esempio, un paio di settimane fa si è diffusa la notizia di una visita di alcuni dirigenti di BYD alla fabbrica di Chrysler a Brampton in Ontario. Ovviamente non sappiamo se le voci siano vere o no. Al momento le due aziende non confermano ne smentiscono queste indiscrezioni.

Chrysler sarà venduto da Stellantis ai cinesi di BYD: da qualche settimana gira questa voce

L’ipotesi di una cessione di Chrysler da parte di Stellantis non pare così assurda se si pensa a come sono andate le cose per il gruppo automobilistico nel primo semestre del 2024. C’è stato un forte calo degli utili e delle vendite specie in Nord America. Inoltre il marchio americano al momento conta un solo modello nella sua gamma e cioè il minivan ibrido Pacifica. In futuro si parla di almeno altri due o tre nuovi modelli, ma per il momento non si sa ancora quando arriveranno e come saranno.

Del resto lo stesso CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva confermato che l’idea di tagliare o vendere qualche brand, se le cose non dovessero migliorare in futuro, potrebbe essere un’idea valida. Proprio Chrysler era sembrato uno dei marchi più a rischio taglio in Stellantis. Questo a causa del fatto che ormai da molti anni il brand non è protagonista sul mercato con novità importanti. Si tratta insomma di una storia simile a quella di Lancia con la differenza che il marchio italiano ha già avviato la sua rinascita con l’arrivo della nuova Ypsilon e l’annuncio dei futuri debutti della nuova Lancia Gamma e Delta, mentre invece al momento il futuro del marchio americano sembra essere molto più nebuloso.

Vedremo dunque nelle prossime settimane che novità arriveranno e se queste voci che circolano troveranno conferma o smentita da parte dei diretti interessati.