Carlos Tavares: “Stellantis potrebbe rivedere le sue attività in UK”

Stellantis ha in programma di rivalutare le sue attività produttive nel Regno Unito, poiché il CEO Carlos Tavares ha sottolineato che una politica climatica è dannosa per l’attività dell’azienda. Secondo Morningstar, l’obbligo imposto dal governo sui veicoli a zero emissioni, che stabilisce per i produttori obiettivi di produzione di auto elettriche, sta avendo un impatto negativo sulla performance finanziaria di Stellantis.

Stellantis potrebbe rivedere le sue attività in Inghilterra, lo ha detto il CEO Carlos Tavares

Stellantis opera in due impianti nel Regno Unito dedicati alla produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV), i cui costi di produzione sono superiori a quelli dei veicoli tradizionali. “Ho deciso di intraprendere una revisione strategica del nostro modello di business nel Regno Unito, poiché non possiamo produrre BEV nel Regno Unito e allo stesso tempo essere soggetti all’obbligo ZEV,” ha dichiarato Carlos Tavares. “Questa è una contraddizione che l’azienda non può accettare.” L’amministratore delegato ha inoltre riferito che Stellantis ha avviato ampie discussioni con il governo britannico riguardo a questa politica.

“Finora non abbiamo le risposte di cui abbiamo bisogno”, ha commentato Carlos Tavares. “Vedremo cosa succederà dopo”. Il mese scorso, la leader di Stellantis UK, Maria Grazia Davino, aveva espresso opinioni simili al SMMT International Summit, sottolineando la potenziale cessazione della produzione nel Regno Unito a causa dell’obbligo ZEV che entrerà in vigore nel gennaio 2024.

I risultati finanziari dell’azienda sottolineano ulteriormente l’urgenza della situazione. Stellantis ha registrato un calo significativo dell’utile netto per la prima metà dell’anno, con una diminuzione del 48% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche i ricavi hanno registrato un calo del 14%, con le performance dell’azienda particolarmente influenzate dalle flessioni del mercato in Europa e Nord America.

Anche l’utile operativo rettificato di Stellantis per il primo semestre dell’anno è diminuito drasticamente, nonostante le riduzioni dei costi di manodopera, materiali e logistica. I deludenti risultati finanziari sono attribuiti a volumi e mix di prodotti ridotti, sforzi di riduzione delle scorte e lievi interruzioni della produzione dovute a un cambio di portafoglio generazionale. Stellantis ha anche sperimentato un calo della sua quota di mercato nordamericana.

Alla luce di queste sfide, Carlos Tavares ha dichiarato che Stellantis è pronta ad adottare misure decisive per migliorare i margini e gestire l’elevato inventario nelle sue attività negli Stati Uniti, inclusa la potenziale cessazione dei marchi con performance inferiori alle aspettative. Ciò segna un cambiamento nella posizione di Tavares rispetto alla creazione di Stellantis nel 2021, quando aveva affermato il futuro di tutti i 14 marchi nel portafoglio dell’azienda.