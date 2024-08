Nuova Chrysler Pacifica: c’è chi la immagina così

Nuova Chrysler Pacifica è un render di Kleber Silva che immagina una futura generazione del celebre minivan di Chrysler. Al momento non è chiaro se questo modello avrà una nuova generazione anche se ancora oggi continua ad essere molto popolare. Non a caso si dice che questa vettura possa continuare a stare sul mercato ancora per molti anni forse addirittura fino alla fine del decennio. Al momento l’unica certezza per Chrysler è l’arrivo di un crossover per il 2025. Si dovrebbe trattare di un modello che deriverà dall’Airflow concept ma che da questo comunque sarà abbastanza diverso nello stile.

Sarà questo il design di una nuova Chrysler Pacifica che forse vedremo in futuro?

Ovviamente in tanti in Nord America sperano che possa esserci spazio anche per una nuova Chrysler Pacifica in futuro. Il modello è tra i più amati di Stellantis in Nord America oltre ad essere uno degli ultimi minivan sopravvissuti negli USA. Questo tipo di auto sempre più spesso lascia spazio a crossover e SUV che sono sempre più popolari in quel mercato come del resto anche nel resto del mondo. In produzione dal 2016 l’attuale generazione rimane popolare in special modo con la sua versione PHEV che ha ricevuto molti premi.

Vedremo dunque che novità ci saranno in futuro a proposito di Chrysler e se davvero ci sarà spazio anche per una nuova Chrysler Pacifica nella sua gamma.