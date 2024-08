Ferrari Tribute to Targa Florio 2024: curiosità e programma

Si avvicina a passo spedito il rendez-vous col Ferrari Tribute to Targa Florio 2024, che andrà in scena dal 10 al 13 ottobre. Poche settimane ci separano ormai dallo svolgimento della manifestazione, che ripete un rito ormai consolidato. Con questo appuntamento, la casa del “cavallino rampante” onora la memoria di una delle corse automobilistiche più leggendarie di sempre.

La Targa Florio è un mito universale. Nelle diverse edizioni ha scritto pagine memorabili, entrate nell’antologia del motorsport e del costume. Tutte le più grandi case e i migliori piloti andavano in Sicilia per confrontarsi con le insidie del percorso madonita, considerato una vera e propria università della guida. Scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della sfida isolana valeva una stagione.

Il rapporto della Ferrari con la corsa ideata da don Vincenzo Florio si è sublimato col successo conquistato dall’idolo locale Nino Vaccarella, su 275 P2, nell’edizione del 1965. Molto incisive, sul piano emotivo, anche le altre vittorie conseguite dalla casa di Maranello, che oggi onora il ricordo di quelle imprese.

Il Ferrari Tribute to Targa Florio 2024 sarà riservato alle “rosse” costruite dopo il 1991. I partecipanti saranno impegnati in un percorso a due tappe, con molto spazio per le bellezze paesaggistico-culturali della Sicilia. Ancora non sono stati diffusi i dettagli del programma, anche se per grandi linee si ha già un’idea sulla sua articolazione, sovrapponibile a quella della Targa Florio Classica 2024, riservata alle auto storiche.

La macchina organizzativa è nel pieno del suo lavoro, per non deludere i partecipanti. Cuore pulsante della manifestazione sarà, come al solito, la città di Palermo, con i suoi eleganti palazzi e monumenti, ma le emozioni toccheranno il diapason in un contesto diverso, quello delle Madonie, dove si andrà fisicamente a celebrare la mitica corsa da cui la kermesse prende il nome. Qui le “rosse” sentiranno le vibrazioni sensoriali di Enzo Ferrari.

Programma Ferrari Tribute to Targa Florio 2024

Ancora oggi Ferrari celebra la Targa Florio

Mercoledì 9 ottobre

dalle 10.00: Apertura parcheggio per ingresso vetture

15.00/19.00: Verifiche sportive e tecniche di gara e distribuzione road book

Giovedì 10 ottobre

9.00/17.00: Verifiche sportive e tecniche di gara e distribuzione road book

18.30: Cerimonia di Partenza, Piazza Verdi

20.30: Cena di benvenuto presso Porto Turistico di Palermo

Venerdì 11 ottobre / Prima Tappa

“Sulle strade delle Saline”

8:30 Partenza Prima Tappa

Sosta pranzo presso Cantine Florio, Marsala

18:15 Arrivo 1a vettura

20.30 Cena nei rispettivi hotel

Sabato 12 ottobre / Seconda Tappa

“Circuito delle Madonie”

9:00: Partenza Seconda Tappa

Sosta pranzo presso Palladium, Campofelice di Roccella

17:45: Arrivo 1a vettura e conclusione della Targa Florio Classica

20.00: Cena di Gala presso Palazzo Reale e visita alla Cappella Palatina

Domenica 13 ottobre / Premiazione

“Trofeo Monreale”

9.30: Partenza Trofeo Monreale (facoltativo)

12.00: Cerimonia di Premiazione e light lunch presso Porto Turistico Palermo

Il programma prima esposto è provvisorio. Si tratta inoltre di quello della Targa Florio Classica, ma dovrebbe essere lo stesso del Ferrari Tribute, in linea con una tradizione ormai consolidata.

Fonte | Targa Florio Official