Targa Florio Classica 2024: aperte le iscrizioni al celebre evento per auto storiche

Ancora mancano diversi mesi all’appello, ma è già iniziata la marcia di avvicinamento alla Targa Florio Classica 2024. Da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni al prestigioso evento, che andrà in scena in Sicilia dal 10 al 13 ottobre prossimi. Cuore pulsante della manifestazione sarà, come al solito, la città di Palermo, con i suoi eleganti palazzi e monumenti, ma le emozioni toccheranno il diapason in un contesto diverso, quello delle Madonie, dove si andrà fisicamente a celebrare la mitica corsa da cui la kermesse prende il nome.

Previste alcune coinvolgenti novità. Queste saranno svelate durante i mesi che dividono dall’atteso rendez-vous siciliano. La Targa Florio Classica 2024 sarà il quarto appuntamento del Campionato Grandi Eventi e chiuderà il calendario della nota serie ACI Sport. Attese in Sicilia auto di grande valore storico e sportivo, che coloreranno di atmosfere romantiche le strade dell’isola per qualche giorno.

Una Ferrari d’epoca fa sempre vibrare le corde emotive

I protagonisti si confronteranno in una sfida di regolarità dai toni affascinanti, per chi ama il genere. Si può ipotizzare la partecipazione dei migliori specialisti della guida di precisione, pronti a contendersi il successo con passaggi al centesimo di secondo. Anche quest’anno la Targa Florio Classica sarà organizzata dall’AC Palermo con il supporto diretto dell’Automobile Club d’Italia, presieduto da Angelo Sticchi Damiani. In Sicilia gli iscritti all’evento potranno tuffarsi in una tela di straordinaria bellezza, fra luoghi unici di una terra meravigliosa, dove l’ospitalità è cultura.

Il tutto celebrando il ricordo della mitica Targa Florio, una gara che ha scritto pagine luminosissime di motorsport nello scacchiere internazionale. Lo scorso anno il successo andò a Enzo Ciravolo e Francesco Messina su Fiat 508. Il titolo di titolo di Campioni Italiani Grandi Eventi andò invece a Mario Passanante ed Alessandro Molgora, su un modello dello stesso tipo. Ora il confronto si avvia a ripetersi, con nuovi stimoli e nuovi protagonisti. Come andrà a finire? Lo scopriremo fra qualche mese.

Fonte | Targa Florio Official