Ferrari 812 GTS: replica in scala 1:8 di un esemplare su misura

Più volte, quando vi abbiamo illustrato dei modelli in scala 1:8 di Amalgam Collection, abbiamo evidenziato come questi possano essere commissionati su misura, per imitare le fattezze dell’esemplare reale in possesso dell’acquirente. Oggi ve ne forniamo un esempio, relativo a una Ferrari 812 GTS, che replica perfettamente le specifiche uniche della supercar custodita in garage di colui che ha eseguito lo shopping.

Come la casa di Maranello offre un reparto Tailor Made per i suoi clienti, un trattamento analogo viene messo al servizio degli acquirenti da Amalgam Collection. Ciò è possibile nell’ambito del programma Bespoke, che consente di ottenere il risultato esclusivo prima esposto. Questo servizio su misura, davvero unico, consente di riprodurre in modo dettagliato le specifiche dell’auto personale che si ha il privilegio di possedere.

Anche i più piccoli dettagli, come, per esempio, il colore delle cuciture sui sedili, le targhe, le ruote e ogni aspetto visibile sono riprodotti perfettamente. Ovviamente i prezzi crescono rispetto a quelli dei modelli “standard”, se tali possono essere definiti quei capolavori in scala ridotta che abbiamo trattato a più riprese in passato.

Oggetto del trattamento di cui ci stiamo occupando in questo post è stata una speciale berlinetta del “cavallino rampante”; una Ferrari 812 GTS Tailor Made, trasformata in un modello in scala 1:8 rifinito in tinta Verde Met con interni in Testa di Moro, come quello uscito dagli stabilimenti di Maranello. Replicata, alla perfezione, anche la storica striscia trasversale che corre sul davanti della vettura, in Glossy Nero DS.

Come per i modelli standard, anche qui Amalgam Collection ha goduto del vantaggio dell’accesso ai dati ufficiali delle verniciatura e delle altre specifiche, per lo stretto rapporto instaurato con la casa del “cavallino rampante“. Questo permette un lavoro ancora più accurato, tradotto in materia dagli abili artigiani al servizio della maison inglese, la qualità delle cui opere è ormai nota a livello mondiale, nell’ambito del collezionismo a quattro ruote, anche se in formato ridotto.