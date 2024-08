Jeep, versione limitata del Wrangler Sahara in soli 100 esemplari

Jeep rilancia la speciale colorazione per la propria carrozzeria, la tinta Tuscadero, per il Messico, proponendola in una versione limitata per il nuovo Wrangler. Siamo davanti a un’edizione che verrà prodotta in pochissimi esemplari: questa è la Jeep Wrangler Sahara Tuscadero Sky Freedom.

L’edizione esclusiva, limitata a soli 100 esemplari, rappresenta la prima volta che il colore Tuscadero viene offerto sul nuovo modello Wrangler del 2024. Il colore Tuscadero si inserisce perfettamente nella gamma di tonalità vivaci che permettono di personalizzare ulteriormente il look iconico del Wrangler. Il Jeep Wrangler Sahara Tuscadero Sky Freedom si distingue anche per il design esclusivo delle ruote e l’inconfondibile tendalino Sky-Freedom.

La Jeep Wrangler, da sempre un simbolo dell’off-road, oltre che uno dei veicoli più riconosciuti al mondo, fa parte di oltre ottant’anni di esperienza nella progettazione di veicoli 4×4. Le novità per il modello 2024 includono un assale posteriore Dana completamente flottante, un nuovo verricello Warn da oltre 3.600 chilogrammi e una capacità di traino aumentata a 2.300 chilogrammi, tutte opzioni disponibili direttamente dalla fabbrica.

All’interno si potrà beneficiare di maggiori livelli di comfort e sicurezza, con una cabina rinnovata dotata di sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 direzioni, un sistema Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e airbag a tendina per prima e seconda fila di passeggeri.

Il Jeep Wrangler Sahara Tuscadero Sky-Freedom 2024 mantiene il design immortale che rende il Wrangler immediatamente riconoscibile. Merito degli elementi distintivi che esaltano da sempre lo stile Jeep. L’aspetto esterno del Wrangler è robusto, con una “cintura” ribassata che amplia le dimensioni dei finestrini per migliorare la visibilità. La leggendaria calandra a sette barre è stata aggiornata con un look più moderno. Le griglie esterne si integrano con i fari, in omaggio al classico modello Jeep CJ.

Le luci di marcia diurna, che formano un alone attorno ai fari, e gli indicatori di direzione anteriori posti sui paraurti completano il design del veicolo. La Jeep Wrangler Sahara Tuscadero Sky-Freedom si basa sul modello Jeep Wrangler Sahara. Viene integrato l’esclusivo tendalino elettrico Sky-Freedom Power Top, per un’esperienza di guida sempre eccezionale e un set di ruote e cerchi unico nel suo genere.