Jeep Wrangler: autentica, versatile e avventurosa anche nell’era dell’elettrificazione

L’elettrificazione può essere anche sinonimo di libertà, praticità e prestazioni fuoristrada, come dimostrato dalla Nuova Jeep Wrangler 4xe. Con la sua avanzata tecnologia ibrida plug-in e un’autonomia elettrica che supera i 50 km nel ciclo urbano, la Jeep Wrangler 4xe è la compagna ideale per spremere tutto ciò che la città e i terreni selvaggi possono offrire, in modo efficiente e sostenibile.

Grazie al suo design, alle sue caratteristiche “offroad” e alla sua versatilità Jeep Wrangler è l’erede diretta della Willys originale

Questa versione elettrizzante della Jeep Wrangler si distingue per le sue eccezionali prestazioni fuoristrada. Grazie alla tecnologia 4xe, offre la trazione integrale in modalità “zero emissioni”, con 380 CV di potenza combinata e una coppia massima di 637 Nm.

Ideale per l’uso quotidiano in città grazie agli oltre 50 km di autonomia elettrica, la Jeep Wrangler 4xe si diverte nei percorsi fuoristrada come un pesce nell’acqua. Grazie alla tecnologia 4xe potrai guidare con la trazione integrale in modalità completamente elettrica, con 380 CV di potenza massima combinata. Numeri che le permettono di vantare con pieno merito le sue doti ‘Trail Rated’ e che si accompagnano ad un sensibile miglioramento delle prestazioni stradali con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Tutto questo con la tranquillità di poter caricare completamente la batteria in meno di 3 ore.

A seconda del livello di equipaggiamento, Jeep Wrangler offre due avanzati sistemi di trazione integrale permanentemente attivi su richiesta (Selec-Trac o Rock-Trac), assali Dana di ultima generazione, bloccaggio elettrico dell’asse anteriore e posteriore Tru-Lok, differenziale Trac-Lok limitato slittamento e disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice anteriore. Oltre a trasformarlo in un veicolo 4×4 sostenibile ed efficiente (con un consumo di carburante di circa 3,5 litri per 100 km in modalità ibrida ed emissioni di CO 2 inferiori di quasi il 70 per cento rispetto alla versione a benzina secondo il ciclo WLTP), la tecnologia 4xe garantisce un’esperienza di guida facile ed estremamente divertente.

La nuova Wrangler 4xe ibrida plug-in è disponibile in due livelli di allestimento (Sahara 4xe e Rubicon 4xe), con due sistemi 4×4 e cerchi in lega specifici da 43,2 cm (17”) e 45,7 cm (18”). In linea con il talento naturale della Wrangler per la personalizzazione, sono dieci i colori esterni disponibili: Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal metallizzato, Hella Yella, Billet Silver metallizzato, Sting Grey e, per la prima volta nella gamma, il nuovo Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green.