Lancia Gamma 2026: con il suo design insolito pronta a conquistare l’Europa

Lancia Gamma 2026 è la prossima grande novità della casa automobilistica italiana che lo scorso 14 febbraio ha svelato al mondo intero la sua nuova Lancia Ypsilon. Si tratta della futura ammiraglia del brand premium di Stellantis che a differenza della nuova Ypsilon e anche della futura Lancia Delta offrirà un design insolito per una vetturadi Lancia.

Lancia Gamma 2026: la futura ammiraglia del brand premium di Stellantis è pronta a stupire l’Europa con il suo design

Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha definito Lancia Gamma 2026 non una tipica ammiraglia ma una fastback diffcile da inquadrare nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto. Questo significa che non si tratterà di una berlina ma nemmeno di un vero e proprio crossover. La vettura sarà lunga 4,7 metri e sarà una delle auto di Stellantis che verranno costruite su piattaforma STLA Medium. Si tratterà di un’auto made in Italy. Infatti il luogo di produzione prescelto per questo modello sarà lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Lancia Gamma 2026 è infatti una delle 5 auto elettriche che nei prossimi anni saranno prodotte in questa fabbrica da Stellantis come confermato ufficialmente nei mesi scorsi dal gruppo automobilisitco guidato dal CEO Carlos Tavares. L’auto dovrebbe essere solo elettrica al 100 per cento e avrà in gamma varie versioni che differiranno a seconda della potenza e dell’autonomia. La versione top di gamma dovrebbe offrire oltre 400 cavalli e almeno 700 km di autonomia con una ricarica completa.

Secondo i dirigenti di Lancia, la futura Lancia Gamma 2026, che dovrebbe essere svelata intorno alla metà del 2026 ha le potenzialità per essere la vettura di Lancia più apprezzata in assoluto in Europa. Ricordiamo infatti che con la nuova Lancia Ypsilon il brand premium di Stellantis rimette piede in Europa dopo un’assenza di svariati anni. L’obiettivo sarà quello di conquistare preziose quote di mercato nel segmento premium europeo.

A proposito di Lancia Gamma 2026, qui vi mostriamo un nostro esclusivo render che ipotizza a grandi linee quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto. La base di questo render è la concept Opel Experimental che dovrebbe dare origine alla futura Opel Manta, una vettura che dovrebbe essere prodotta a Melfi e che a quanto pare dovrebbe avere molte cose in comune con la futura ammiraglia di Lancia. Come possiamo notare si tratterà di una fastback elegante e dalle linee futuristiche che di certo non passerà inosservata nel mercato auto del vecchio continente.

Di recente anche il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares ha parlato di questa auto. Il portoghese ha detto di aver visto in anteprima il nuovo modello insieme alla nuova Lancia Delta e di avere trovato le due auto splendide. Dunque Tavares si dice molto ottimista sul loro successo commerciale e sul conseguente rilancio di Lancia che invece in molti gli avevano consigliato di chiudere quando è nato il gruppo Stellantis.

Lancia Gamma 2026 come tutte le future auto di Lancia avrà una versione ad alte prestazioni HF che probabilmente debutterà circa 1 anno dopo la versione normale e quindi nel 2027. Al momento non si conoscono ancora i prezzi ma sicuramente saranno in linea con quelli della concorrenza che in questo segmento di mercato è particolarmente agguerrita. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito della futura ammiraglia di Lancia che di certo farà parlare a lungo di se quando finalmente sarà diventata realtà.