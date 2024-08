Fiat vende cinque volte di più in Brasile che in Italia

I dati relativi alle vendite di auto nel mese di luglio mostrano alcune informazioni davvero molto interessanti a proposito dei risultati conseguiti da Fiat a livello globale. Il marchio domina il mercato in nazioni come Brasile, Italia, Turchia e Algeria, ma i volumi di vendita variano notevolmente tra queste regioni. In Brasile, ad esempio, le vendite del mese scorso sono state cinque volte superiori rispetto all’Italia.

Fiat è prima sia in Italia che in Brasile ma in Sud America vende 5 volte di più

Nel mese di luglio, le concessionarie della casa torinese in Brasile hanno consegnato 50.471 veicoli, un dato che rappresenta una crescita del 14 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha permesso al marchio italiano di Stellantis di consolidare la sua posizione di leader di mercato con una quota del 22,2 per cento, il miglior risultato dal settembre 2023 (23,1 per cento). In Italia, invece, Fiat ha venduto solo 10.226 unità nello stesso mese, registrando un calo significativo del 28,7 per cento. La quota di mercato italiana si attesta all’8,2 per cento, con Toyota e Dacia che seguono da vicino entrambe con il 7,8 per cento.

In Brasile, Fiat ha distanziato notevolmente i suoi concorrenti. Volkswagen ha ottenuto il secondo posto con una quota di mercato del 16,3 per cento, seguita da Chevrolet con l’11,5 per cento. Il modello più venduto di Fiat, e del mercato in generale, è stato il pickup Strada, con 14.192 unità immatricolate. Anche l’Argo ha registrato buone performance con 8.663 unità vendute, mentre la Fastback ha visto una crescita significativa del 55,5 per cento, con 5.651 esemplari venduti.

In Italia, la Panda si è confermata come il modello di punta di Fiat e del mercato in generale. La nuova generazione della compatta ha venduto 7.337 unità, registrando un calo del 17,6 per cento. La seconda Fiat più venduta è stata la 500, che si è posizionata al 26° posto con 1.249 unità consegnate. La nuova 600 ha raggiunto il 35° posto con 966 unità vendute, mentre la 500X si è piazzata al 58° posto con 245 esemplari.