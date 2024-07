Fiat Panda e Fiat 500: gamme ricche in futuro

Fiat Panda e Fiat 500 saranno i due punti di riferimento nella gamma di auto della casa italiana nei prossimi anni dando origine a due distinte famiglie di auto che si contrapporranno. La gamma 500 sarà quella più modaiola e raffinata delle due con prezzi un pò più alti. Questa comprenderà la 500e che dovrebbe ricevere una seconda generazione più avanti e anche la nuova 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori e dovrebbe avere anche una versione “Torino”.

La famiglia di Fiat Panda e di Fiat 500 sarà numerosa in futuro: ecco di quante auto parliamo

Sempre nella gamma 500 fanno parte anche la nuova Fiat 600 nella versione elettrica e termica e la 500X che però uscirà di produzione entro la fine del prossimo anno. In futuro non escludiamo la possibità che arrivi anche un SUV più grande sempre della stessa famiglia ma per il momento si attendono conferme ufficiali.

La gamma di Fiat Panda di cui invece abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane comprenderà l’attuale Panda che fino almeno al 2029 continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, Fiat Grande Panda presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio e che sarà prodotta su piattaforma smart car presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac.

Sempre a questa famiglia apparteranno la futura Fiat Multipla che vedremo entro la fine del prossimo anno e la nuova Fastback che debutterà entro la fine del 2026. Inoltre previsto l’arrivo anche di un futuro pickup che prenderà il posto di Fiat Strada e di un Camper.

Con le future famiglie di Fiat Panda e Fiat 500 dunque la gamma della principale casa automobilistica italiana sarà pronta a soddisfare ogni esigenza potendo così allargare la platea di clienti aumentando e non di poco le quote di mercato in Europa e nel mondo.