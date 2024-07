Fiat 500e vince il premio Best Electric City Car di EcoCar

Fiat 500e ha ricevuto il premio Best Electric City Car dalla rivista EcoCar, si tratta del’ultimo riconoscimento ricevuto dall’elegante icona urbana della FIAT. Il premio sottolinea l’ampio fascino del modello, che lo ha reso una scelta così popolare tra gli automobilisti. La vettura di Fiat è un’opzione eccezionale per i consumatori che cercano un veicolo elettrico compatto, elegante e di grande valore.

La pluripremiata Fiat 500e riceve un altro riconoscimento nel Regno Unito: migliore auto elettrica da città da EcoCar

FIAT rimane all’avanguardia nella mobilità urbana sostenibile con la sua gamma di auto elettriche in continua evoluzione: la Fiat 500e offre un design elegante e innovativo, il tutto sostenuto dall’atmosfera Dolce Vita di FIAT.

Ian Robertson, direttore e editore di EcoCar, ha commentato: “La Fiat 500e è uno dei modi più piccoli e convenienti per diventare proprietari di un veicolo elettrico. È anche un modello straordinariamente completo, con un design superbo dentro e fuori, un grande raggio di sterzata e un’autonomia fino a 199 miglia.”

La city car di Fiat disponibile anche in versione ibrida, offre una mobilità urbana elegante e un mix avvincente di agilità, praticità e prestazioni efficienti. “Siamo lieti di ricevere il premio come migliore auto elettrica da città per la Fiat 500e da EcoCar”, ha affermato Damien Dally, amministratore delegato di FIAT UK.

“Il premio EcoCar è l’ultimo di una lunga lista di riconoscimenti per la Fiat 500e. È una vera icona del marchio FIAT, che offre stile ed efficienza unici e, grazie al FIAT E-Grant, la vettura è ora una delle auto elettriche più convenienti disponibili oggi nel Regno Unito. Mette perfettamente in risalto l’impegno della FIAT nel fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che superino le aspettative dei consumatori.”

Fiat 500e offre un’eccellente capacità elettrica con una potenza fino a 87 kW (118 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 in 9,0 secondi. Una scelta di capacità della batteria agli ioni di litio, 24 o 42 kWh, offre a Fiat 500e un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo ideale per l’uso quotidiano in città.