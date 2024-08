Milano AutoClassica 2024: informazioni utili sul prestigioso evento

Procede a passo spedito la marcia di avvicinamento a Milano AutoClassica 2024, in programma dal 15 al 17 novembre negli spazi espositivi della Fiera Milano Rho. L’evento, di grande richiamo nel comparto delle classiche, promette di essere ancora più grande e più bello. Il tutto nel pieno rispetto dei valori cardine che ne hanno decretato il successo, come la felice miscela di storia, tradizione, cultura ed eleganza. Ingredienti vincenti, destinati ad avere un riguardo prioritario anche nell’edizione di quest’anno.

Insieme alle auto storiche, molte delle quali iconiche, si potranno ammirare le youngtimer, i pezzi unici e alcune supercar moderne, per soddisfare i vari gusti, in un viaggio ideale fra le diverse epoche. Nessuna auto storica si troverà per caso nella tela espositiva di Milano AutoClassica 2024, perché ancora una volta gli organizzatori si faranno carico di un’attenta selezione quantitativa e qualitativa, per dare grande impulso alle note glamour dell’importante evento lombardo, la cui fama varca i confini del Vecchio Continente.

Fonte Milano AutoClassica

Nell’ampia mostra mercato, i collezionisti e quanti vogliano avvicinarsi al mondo dorato delle auto storiche, si potranno tuffare in un’offerta variegata, con vetture per tutte le tasche: da quelle dei paperoni a quelle dei comuni mortali. Spazio anche per gli accessori, i pezzi di ricambio originali, i modellini, i manuali e le pubblicazioni a tema. A Milano AutoClassica 2024 ci sarà tutto quello che serve per vivere la passiona automobilistica, nella dimensione vintage, senza limiti di scelta e di fruizione, sia nell’area sensoriale che in quella dello shopping.

L’evento sarà ancora una volta un’elegante vetrina di stile: quanto basta per creare quell’ulteriore valore aggiunto che fa la differenza. In mostra pure alcune novità portate in scena dalle case automobilistiche, le cui note aziendali saranno rappresentate da un ventaglio che spazia dall’heritage dei modelli storici alle proposte più attuali. L’evento, come già scritto, si svolgerà presso il quartiere Fiera Milano Rho, il cui fascino è noto a tutti. A condire il quadro ci penserà l’asta Wannenes, con una ricca selezione di auto storiche e da collezione.

Milano AutoClassica 2024: informazioni utili

Fonte Milano AutoClassica

Orari

Venerdì 15 Novembre

dalle 9,30 alle 19,00

Sabato 16 Novembre

dalle 9,30 alle 19,00

Domenica 17 Novembre

dalle 9,30 alle 19,00

Come arrivare

FIERA MILANO

SS. 33 del Sempione, 28

20017 Rho (MI)

IN AUTO: Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7. In Fiera ampia disponibilità di parcheggio.

IN TRENO: I treni arrivano alle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate da cui è possibile poi prendere le linee metropolitane dirette alla Fiera (fermata Rho-Fiera Milano).

IN AEREO: Da Linate: Bus 73 e X73 + metropolitana linea rossa. Da Malpensa: Treno Malpensa Express ogni 30′ per Milano stazione Cadorna e metropolitana linea rossa per Rho Fiera Milano. https://www.milanairports.com/it/index.shtml https://www.milanbergamoairport.it/

IN METROPOLITANA: Linea rossa con capolinea direttamente in Fiera. * E’ necessario munirsi di biglietto extraurbano.

FACILE PARCHEGGIARE

Fiera Milano dispone di ampi e comodi parcheggi con grande disponibilità di posti auto.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale Milano AutoClassica

Fonte | Milano AutoClassica