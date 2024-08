Maserati svelerà una nuova super sportiva alla Monterey Car Week

Il debutto principale di Maserati alla Monterey Car Week di quest’anno è una misteriosa supercar basata sulla MC20. Ciò significa che dovremo aspettare l’edizione 2024 di The Quail che si svolge durante la Monterey Car Week, per avere un’idea precisa di cosa stia combinando la casa automobilistica del tridente. Al momento il brand di lusso di Stellantia non ha detto molto, ma promette che la macchina senza nome sarà una “nuova supersportiva”.

Alla Monterey Car Week il prossimo 16 agosto Maserati svelerà una nuova super sportiva

La nuova vettura sarà basata sulla Maserati MC20 a motore centrale, attualmente il modello di punta della casa automobilistica. La casa italiana ha dichiarato che questo nuovo modello incarnerà “lo spirito da corsa della Maserati GT2”. La GT2 è più lontana dalle auto stradali rispetto alle specifiche GT3 e GT4. Ci si può aspettare un design e un’aerodinamica simili a quelli delle auto da corsa, forse includendo anche la presa d’aria sul tetto tipica della GT2.

Inoltre, sembra che la vettura sarà dotata di sospensioni regolabili, capaci di passare dal comfort su strada a una configurazione adatta alla pista. Maserati ha dichiarato che il nuovo modello avrà dettagli “tipici di un’auto da corsa” senza i compromessi di una vettura puramente da competizione. Per la GT2, questo include un sistema di aria condizionata richiesto dalla FIA, suggerendo che le sospensioni saranno più orientate alla performance che al comfort degli interni.

La vettura utilizzerà anche il motore Nettuno V-6 biturbo da 3,0 litri, che dovrebbe ottenere un incremento di potenza. Nella versione GT2, questo motore produce 630 CV ed è abbinato a un cambio sequenziale a sei velocità con paddle al volante e un terzo pedale. Anche se non molto diverso dal cambio a doppia frizione (DCT) della MC20, si prevede che la “Super Sports Car” manterrà il DCT.

Ne sapremo di più venerdì 16 agosto, quando la nuova super sportiva verrà svelata durante The Quail con Giovanni Perosino, responsabile marketing e comunicazioni Maserati, e Klaus Busse, responsabile del design, che presenteranno la versione definitiva della MC20. Vedremo anche la presentazione ufficiale della MC20 Icona e le prime consegne della MCXtrema a Laguna Seca.