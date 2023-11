Milano AutoClassica 2023: vetture iconiche e rari modelli mai visti

Ieri ha preso le mosse l’edizione 2023 di Milano AutoClassica, giunta al tredicesimo compleanno. Nella Fiera di Rho si possono ammirare tantissime vetture storiche, ma anche diverse sportive dell’era moderna, per un tuffo nelle emozioni che gli appassionati si stanno concedendo con grande entusiasmo.

Il taglio del nastro è avvenuto davanti alla Ferrari 499P numero 51, vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023, con i piloti Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Una “rossa” speciale, che ha riportato la casa di Maranello sul gradino più alto del podio nella gara endurance più prestigiosa, a 50 anni dall’ultima partecipazione.

Accanto a lei, si è offerta in tutto il suo splendore anche la Ferrari 296 GT3, il cui look riprende alcuni elementi espressivi della 250 LM, vincitrice della sfida della Sarthe nel 1965. Le due auto da corsa moderne del “cavallino rampante” sono state esposte insieme ad una vettura di grande interesse dell’era romantica: la Ferrari 750 Monza.

Il marchio emiliano sta recitando, come sempre, un ruolo di primo piano a Milano AutoClassica. Nell’area cebrazioni della Club House sono in mostra alcuni modelli da corsa a sua firma, come le 348 Challenge, 355 Challenge, 458 Challenge EVO, 488 GT3, 488 Challenge EVO.

Sempre in tema di “cavallino rampante”, oggi avrà luogo una parata di circa 30 supercar Ferrari, che giungeranno via strada alla manifestazione per poi fermarsi nell’area esterna dove, di fronte al Padiglione 12, si concederanno all’ammirazione del pubblico di appassionati.

Vivace ed articolato il fine settimane dei meeting, con la partecipazione di numerosi club: attese oltre 1000 vetture che, tra sabato e domenica, animeranno l’aerea esterna di MilanoAutoClassica 2023.

Fonte Milano AutoClassica

Entusiasmante il parterre di auto messo in vetrina dalla 777 Collection di Andrea Levy. Nel suo spazio espositivo ci sono vetture del calibro della Radical RXC Spyder, della nuova Porsche 992 GT3 RS, della prima Dallara Stradale consegnata al mondo e della splendida Ferrari SF90 Spider, da 1000 cavalli di potenza. Insieme ad esse, due modelli unici: la Fiat 124 Mole e la Jannarelly Design-1.

Di un certo rilievo l’asta Auto & Moto Classiche e Sportive, promossa da Wannenes, che andrà in scena nella giornata odierna. Fra i lotti in catalogo spicca la Porsche 911 Carrera Endurance Racing Edition del 2017, una delle sole 18 previste per il mercato italiano fra i 239 esemplari realizzati.

I brand più prestigiosi partecipano a Milano AutoClassica 2023 con modelli rappresentativi del loro heritage e della produzione più recente per riunire passato e presente in un’ideale asse temporale. Ci sono: Alpine (con Alpine A110, Alpine A110 GT, A110 S, A110 R), Aston Martin (con l’anteprima europea di Aston Martin DB12 Volante, V12 Vantage, V12 Vantage storica e DBS Volante), Bentley, Gruppo Fassina (con Continental GTC Mulliner, Flying Spur Azure e Bentayga Azure).

Insieme a loro: BMW Club Italia, Caterham e Morgan, Romeo Ferraris (con Alfa Romeo GTV 2.000 Tributo GTAm del 1972, Alfa Romeo GT 1.600 Junior del 1974, una Morris Mini Cooper S del 1968, Caterham 340SV, Morgan Plus Four MY22, Morgan Plus Six MY23 e Morgan Super 3 MY23), DR Automobiles, Gruppo Fassina (con la City car 1.0 EV, la coupè SUV 3.0 e la Family SUV 4.0), Ferrari Classiche (con modelli iconici come 456 GT, 365 GTB4, 308 GTB, 275 GTB4, 250 GT Cabriolet, F355 Spider,330 GTC, 512 TR 512 M).

Spazio anche per il dipartimento Heritage di Stellantis (con l’anteprima esclusiva per Milano AutoClassica della Multipla 6×6, nell’anniversario dei 25 anni del modello), Kimera Automobili (con EVO 37, BETA TURBO storica e in esclusiva per Milano AutoClassica l’anteprima dei nuovi contenuti tecnici della EVO 38 che debutterà a primavera 2024), Maserati, Rosso Corse (con la nuova GranTurismo , accanto a una scocca restaurata di una Maserati 3500 GT) McLaren, Gruppo Fassina (con McLaren Gt, nuova McLaren 750S Spider e Artura), MG, Gruppo Fassina (con l’anteprima italiana di MG Cyberster) e i Musei Ferrari (con Ferrari 166 MM e Ferrari 250).

Ruote da Sogno e Ruote da Sogno Firenze hanno portato a Milano Auto Classica una selezione di modelli auto e moto davvero interessanti, tra cui una Ferrari 212 Inter degli anni ’50, la prima auto del “cavallino rampante” a quattro posti costruita. Fra le due ruote, una delle sole 500 Ducati V4 Superleggera al mondo, rarissimo esemplare in vendita.