Dodge//SRT espande i Dodge Power Dollars

Dodge//SRT sta rendendo le prestazioni ancora più accessibili, espandendo la sua popolare promozione nazionale di vendita Dodge Power Dollars dai modelli Charger e Challenger per includere ora i modelli Durango SRT 392 e Durango SRT Hellcat e, per la prima volta in assoluto, la Dodge Hornet.

Dodge Power Dollars disponibile su tutti gli allestimenti Dodge Durango 2024, inclusi i modelli SRT 392 e SRT Hellcat

“Le vendite totali del marchio Dodge negli Stati Uniti sono aumentate del 16 per cento dal primo al secondo trimestre del 2024 e intendiamo continuare a sfruttare questo slancio”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge. “Sappiamo che i nostri appassionati di Dodge//SRT desiderano più potenza e prestazioni e Dodge Power Dollars offre loro una spinta in più per unirsi alla Brotherhood of Muscle”.

A partire da oggi, i clienti negli Stati Uniti possono ottenere un’indennità in contanti di 10 $ per cavallo vapore per l’acquisto dei modelli Dodge Charger SXT, GT e R/T del 2023, dei modelli Challenger SXT, GT e R/T del 2023 e di tutti gli allestimenti di Dodge Durango del 2024, inclusi i modelli SRT 392 e HEMI SRT Hellcat sovralimentati da 6,2 litri che producono 710 cavalli e 645 lb.-ft. di coppia. Per la prima volta in assoluto, anche la Dodge Hornet del 2024 è idonea per il programma esclusivo del settore.