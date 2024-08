Dodge Charger Daytona protagonista della Roadkill Nights Powered by Dodge

MotorTrend presenta Roadkill Nights Powered by Dodge è tornato per il nono anno, tornando al M1 Concourse di Pontiac, Michigan, e portando le gare di accelerazione legalmente autorizzate nella famosa Woodward Avenue dell’area metropolitana di Detroit sabato 10 agosto. Un’anteprima per i media, su invito, dell’annuale festival per i fan dei cavalli si terrà al M1 Concourse venerdì 9 agosto.

Alla nona edizione di MotorTrend Roadkill Nights Powered by Dodge protagonista la nuova Charger Daytona

La nona edizione di MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge offrirà più prestazioni che mai. Il quattro volte campione Dodge NHRA Funny Car Matt Hagan e l’ambasciatrice europea del marchio Dodge Ida Zetterström, che farà il suo debutto NHRA Top Fuel più avanti quest’anno, scateneranno le loro rispettive auto da 11.000 e 12.000 cavalli sulla pista di accelerazione temporanea di Woodward Avenue il 10 agosto. Anche la compagna di squadra di Hagan alla Tony Stewart Racing e pilota Dodge preferita dai fan Leah Pruett sarà presente e prenderà parte a una sessione di autografi con Hagan e Zetterström.

L’evento principale Roadkill Nights Powered by Dodge di sabato ospiterà anche la Direct Connection Grudge Race, tornata per il quarto anno consecutivo. I costruttori di automobili con legioni di follower online hanno ricevuto motori Direct Connection HurriCrate, derivati ​​dalla versione ad alta potenza del motore Hurricane Twin Turbo da 3,0 litri, da utilizzare come elementi costitutivi nei loro progetti di costruzione di auto da accelerazione. Direct Connection è il marchio di componenti per le prestazioni Dodge.



La nuova generazione di Dodge Charger elettrifica una leggenda, con la Charger che mantiene il suo titolo di muscle car più veloce e potente al mondo guidata dalla nuovissima Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 completamente elettrica. La nuovissima Charger offrirà anche scelte di prestazioni tramite opzioni di propulsione multi-energia tra cui la Charger SIXPACK HO da 550 cavalli, alimentata dal motore 3.0L Twin Turbo Hurricane High Output.