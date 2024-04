Dodge Hornet vende 10 volte più di Alfa Romeo Tonale negli USA

Quando è stata svelata la nuova Dodge Hornet in tanti si sono domandati se questo modello avrebbe potuto pestare i piedi ad Alfa Romeo Tonale nel mercato auto degli Stati Uniti. I dati di vendita relativi al primo trimestre del 2024 sembrano dare ragione a chi pensava che portando sul mercato una “gemella” Stellantis averebbe finito per fare inutile concorrenza interna al Tonale.

Dodge Hornet ha venduto 7.419 unità negli USA nel primo trimestre contro le 728 di Alfa Romeo Tonale

Nel corso del primo trimestre del 2024 negli Stati Uniti sono state vendute 7.419 unità di Dodge Hornet mentre nello stesso periodo di Alfa Romeo Tonale sono state vendute appena 728 unità. Dunque il SUV americano ha registrato una supremazia schiacciante rispetto al modello del Biscione da cui differisce per pochissime cose. Oltre alla maggiore popolarità del brand Dodge negli USA rispetto ad Alfa Romeo, a fare la differenza è anche il prezzo.

Infatti Dodge Hornet negli USA parte da 31.400 dollari mentre per Alfa Romeo Tonale il cliente americano dovrà sborsare non meno di 43.485 dollari. Anche questo finisce per influire sulle vendite dei due modelli. Secondo indiscrezioni i dirigenti di Alfa Romeo sapevano che ciò sarebbe potuto accadere ed infatti quando hanno saputo di Hornet non erano molto contenti della notizia.

Di sicuro c’è che Dodge Hornet ha superato il Tonale per oltre 10-1. L’Alfa Romeo è riuscita a vendere solo 728 esemplari del suo crossover apparentemente più lussuoso, ma fondamentalmente quasi identico. In realtà ha venduto più della Giulia che aveva 640 vendite, ma meno dello Stelvio che con 917 vendite è risultato essere il modello più venduto dalla casa automobilistica del Biscione negli States nel primo trimestre del 2024. Da segnlare infine che nei primi tre mesi dell’anno il marchio ha registrato un calo complessivo del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.