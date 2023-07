Dodge Charger e Challenger 2023: ultimi ordini per le versioni con motore Hemi

Dodge ha acceso i motori per l’ultimo giro di pista delle sue iconiche muscle car nella loro attuale forma alimentata da motori Hemi. L’appello, denominato “Dodge Last Call”, sta risuonando in tutto il mondo dell’automobilismo, invitando i concessionari a inviare tutti gli ordini per le Dodge Challenger e Charger 2023 entro la fine di luglio. Ciò significa che il tempo per “Brotherhood of Muscle” di individuare e ordinare un modello specifico si sta esaurendo rapidamente.

La gamma Last Call del brand americano rappresenta un importante momento storico, segnando la fine delle due iconiche vetture nelle loro forme attuali. Ogni modello 2023 di Charger e Challenger porterà una speciale placca commemorativa Last Call sotto il cofano. Inoltre, sette modelli speciali Dodge Last Call sono stati lanciati per celebrare questo significativo cambiamento nell’era delle muscle car.

Dodge Challenger 2023

Dodge Charger e Challenger 2023: ultima chiamata per i fan dell’iconico motore Hemi

Per trovare l’auto desiderata, dalla base SXT fino a quella più speciale, gli appassionati possono fare uso del tool Dodge Horsepower Locator presente su DodgeGarage.com. Successivamente, sarà necessario contattare un concessionario per effettuare l’ordine. Questo strumento è pensato per assistere i clienti fornendo informazioni sui veicoli ancora disponibili per l’ordine tramite un dealer.

Restano meno di sei mesi prima che gli ultimi veicoli lascino la linea di produzione. La produzione delle Dodge Charger e Challenger 2023, infatti, terminerà il 31 dicembre 2023.

Secondo Tim Kuniskis, CEO di Dodge, chi desidera ordinare una Challenger o Charger – in particolare un modello ad alte prestazioni come la Scat Pack, la SRT Hellcat o un modello speciale – è veramente l’ultima possibilità.

Mentre il costruttore si avvicina verso un entusiasmante futuro di muscle car elettrificate, sta segnando la fine di un’epoca indimenticabile, e il tempo si sta esaurendo per coloro che desiderano possedere un pezzo di questa storia, ha detto Kuniskis.

È in arrivo il primo veicolo elettrificato ad alte prestazioni del brand

Il primo assaggio di questo futuro elettrificato arriverà molto presto. Il Dodge Hornet R/T 2024 è pronto per arrivare negli Stati Uniti questo mese, unendosi all’Hornet GT nelle concessionarie. L’Hornet R/T rappresenta il primo veicolo elettrificato ad alte prestazioni di Dodge e offre il SUV compatto più potente del segmento con 292 CV e 519 Nm di coppia massima.

Promette fino a 51 km di autonomia in modalità 100% elettrica (grazie a una batteria da 15,5 kWh) e 579 km di autonomia complessiva, oltre a una funzione esclusiva che fornisce un picco di 30 CV, risultando in uno scatto da 0 a 96 km/h in 5,6 secondi.

La Dodge Challenger SRT Demon 170 2023 rappresenta l’ultimo e settimo modello speciale della serie Last Call. Sei muscle car Dodge Last Call sono state introdotte di recente: Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona e Challenger Black Ghost.

Oltre a questi, il brand di Stellantis celebra anche la sua gamma 2023 riportando tre amati colori esterni storici: B5 Blue, Plum Crazy Purple e Sublime Green. C’è anche il popolare Destroyer Grey. Le Dodge Charger e Challenger R/T 2023 avranno inoltre il nuovo badge 345 sul parafango, che si riferisce al motore Hemi 345cc sotto il cofano mentre tutte le Charger e Challenger 2023 porteranno una speciale placca commemorativa Last Call sotto il cofano.