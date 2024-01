La Dodge Challenger SRT Demon di Frozen on Fire di Madonna è in vendita

Una Dodge Challenger SRT Demon del 2018 è in vendita sul canale web di Bing A Trailer, specializzato nelle aste online di matrice automobilistica. Il modello, di suo, ha un certo appeal, ma quello che fa la differenza sull’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti, fino alle 20.40 di oggi, è il legame con una diva conosciuta in ogni angolo del pianeta: Madonna. Pare che questa muscle car sia stata proprio quella utilizzata dalla leggendaria cantante nel video del suo brano Frozen On Fire, nel 2022, con meno evidenza scenica di quella avuta da un’auto della stessa famiglia in Frozen, dove trovò più grande rilievo dinamico.

Non sappiamo se effettivamente fu lei a condurre il mezzo in quella clip, ma è certo che la diva statunitense di origini italiane si sedette nel suo abitacolo per le riprese del filmato. Si può immaginare che la connessione con Madonna possa dare una marcia in più al lotto di cui ci stiamo occupando, alzandone il prezzo di aggiudicazione. Non sempre è così, ma spesso la liaison fra un auto e un personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport aumenta la sua forza attrattiva.

Come ci ricordano i colleghi di carscoops, la cosa vale in particolare per i veicoli posseduti o guidati da Steve McQueen, che lui si divertiva a far danzare senza intermediari, in modo anche molto incisivo. In quei mezzi c’è dunque una parte della sua anima e del suo legame col motorsport. Il rapporto si fa più sfumato con altri personaggi, che hanno toccato di striscio certe vetture.

È il caso di quella di cui ci stiamo occupando. Qui il valore aggiunto alla cifra di aggiudicazione, dovuto ai pochi minuti trascorsi a bordo del veicolo da Madonna, al secolo Madonna Louise Veronica Ciccone, potrebbe non essere così evidente.

Resta il fatto che, comunque, la possibilità di mettere in garage un modello del genere, liberi di potersi accomodare in qualsiasi momento sullo stesso sedile di guida dove si sedette una delle cantanti più celebri di sempre, qualche vibrazione emotiva la produce, almeno in chi ama la musica, specie quella pop. La Dodge Challenger SRT Demon del 2018 proposta da Bing A Trailer è spinta da un vigoroso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, che eroga in questo esemplare 808 cavalli di potenza massima, scaricati a terra con un cambio automatico a 8 velocità.

In totale il veicolo ha percorso circa 4.500 miglia (7.242 km). Attualmente si trova a Beverly Hills, in California. Questo il suo numero di telaio: 2C3CDZH92JH102250. Fra gli optional, i cerchi in alluminio da 18″ Hole Shot e il tetto apribile elettrico. Una chicca è la firma di Madonna che adorna il cruscotto. La Dodge Challenger SRT Demon proposta alla tentazione dei potenziali acquirenti è rifinita in Pitch Black su pelle Black Laguna, con rivestimenti in Alcantara a completare il quadro. Mancano poche ore alla chiusura delle offerte. A che livello si fermeranno? Presto lo sapremo.

Foto Bing A Trailer

Fonte | Carscoops