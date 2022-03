Jeep Grand Cherokee Trackhawk: ecco la più veloce al mondo nel quarto di miglio [Video]

Almeno per il momento, Jeep non ha alcuna intenzione di lanciare una nuova generazione della Jeep Grand Cherokee Trackhawk ed è certamente un peccato considerando le sue grandi prestazioni e l’ampio successo conquistato tra gli appassionati americani.

Facendo una rapida ricerca su YouTube, infatti, è possibile trovare diversi video in cui proprio la Grand Cherokee Trackhawk è protagonista in varie drag race. In aggiunta, da quando è stata presentata ufficialmente, ha ricevuto l’attenzione di numerosi tuner che l’hanno modificata per raggiungere delle prestazioni di alto livello.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: un esemplare modificato ha fissato un nuovo record nel quarto di miglio

Nelle gare di accelerazione, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ha dimostrato più volte le sue potenzialità. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il super SUV impiega 11,6 secondi per completare il quarto di miglio mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,5 secondi con partenza da fermo.

Questi numeri sono possibili grazie al performante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat che riesce a sviluppare 717 CV di potenza e 875 Nm di coppia massima. Con alcune modifiche, però, la Grand Cherokee Trackhawk può dare molto di più.

Ad esempio, l’esemplare protagonista nel video di EastCoastJeepSRT è praticamente il più veloce al mondo in quanto riesce a completare i 400 metri circa in appena 8 secondi. Non è stata neanche una prestazione una tantum in quanto è riuscito per due volte nello stesso filmato a raggiungere questo risultato.

Presentata per la prima volta al pubblico in occasione del Salone di New York del 2017 (14-24 aprile), la versione Trackhawk viene fornita con lo stesso motore che troviamo sulle Charger, Challenger e Durango SRT Hellcat e sul Ram 1500 TRX. È stato sovralimentato attraverso un compressore volumetrico che gli permette di sviluppare più cavalli di qualsiasi altro SUV presente sul mercato.

Nonostante il peso di ben 2,4 tonnellate, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk riesce a raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Accanto al performante otto cilindri c’è la trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce che dispone di un diverso software di gestione, pur essendo la stessa delle altre varianti del SUV americano.

Non manca la trazione integrale Quadra-Trac regolabile su cinque livelli di risposta, dove la maggior parte della coppia (il 70%) viene utilizzata sulle ruote posteriori impostando la modalità Track.

A bordo del veicolo troviamo una serie di accorgimenti software come la modalità Launch Control che consente di migliorare la partenza da fermo, coordinando sospensioni, motore e cambio. Tramite il sistema di infotainment della Jeep Grand Cherokee Trackhawk è possibile accedere alle Performance Pages dove visionare molti dati utili sulle prestazioni del modello.

