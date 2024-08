Fiat, adesso il cavo di ricarica delle auto elettriche sarà incluso

C’è una piccola novità che, però, per molti sembrerà quasi dovuta. Molti esclameranno ‘finalmente’, per noi è una buona idea per dare seguito allo slogan “Mobilità elettrica per tutti”, imperativo con cui Fiat affronta la transizione ecologica.

La Casa torinese crede fermamente che la mobilità elettrica debba essere accessibile, ma non solo: la scelta di un veicolo elettrico deve essere anche pratica. Per questo motivo, Fiat ha deciso di integrare i cavi di ricarica all’interno delle auto della propria gamma. I cavi in questione saranno posizionati nel cofano anteriore e accessibili tramite un apposito scomparto situato dietro la mascherina anteriore.

Tale soluzione sarà introdotta inizialmente con la Fiat Grande Panda, come è stato anche annunciato durante la presentazione della nuova compatta italiana. Successivamente la soluzione pratica per i clienti sarà adottata su altri modelli a zero emissioni del marchio.

Secondo Fiat, questa è un’idea intelligente per aiutare gli acquirenti per la ricarica. Il tema centrale è lo spazio occupato dal dispositivo per ricaricare il veicolo. Spesso, infatti, i cavi occupano spazio nel bagagliaio e, anche se riposti in una sacca o sotto il piano di carico, risultano non troppo pratici da usare, soprattutto quando si è nel bel mezzo del maltempo. I cavi, infatti, tendono a sporcarsi e sporcare l’interno dell’auto proprio perché strisciano per terra.

Alcune auto elettriche dispongono di un vano di carico aggiuntivo pensato appositamente per il cavo di ricarica, chiamato frunk, ma anche in questo caso è difficile evitare che lo scomparto si sporchi nel tempo. La proposta della Fiat incluse nella Grande Panda risolverebbe questo problema. È la prima auto elettrica a presentare questa innovazione, sebbene la Citroen Ami adotti una soluzione simile, con il cavo integrato in uno scomparto laterale.

Nel caso della Fiat Grande Panda, il cavo di ricarica è posizionato dietro uno sportellino sul lato della mascherina. Non solo: il cavo è di tipo a spirale, quindi allungabile per quanto serve, senza che debba cadere per terra. Una limitazione da segnalare: il cavo è compatibile solo con la ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW. Per la ricarica in corrente continua (fino a 100 kW), è necessario utilizzare un cavo tradizionale che si collega a una presa laterale.