Nuova Alfa Romeo Giulia: quali sono le sue reali possibilità di fare bene in un mondo di SUV?

Nel corso della primavera del 2026, come confermato nelle scorse settimane dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Jean Philippe Imparato, faremo conoscenza con la nuova Alfa Romeo Giulia, seconda generazione del celebre modello del brand milanese. A quanto pare la vettura sarà abbastanza diversa dal modello attuale. Chi ha visto le prime immagini del veicolo sostiene che si tratterà quasi di una berlina coupè a coda tronca con alcuni elementi di design visti nel recente Alfa Romeo Junior.

La nuova Alfa Romeo Giulia riucirà a farsi largo in un segmento premium che premia sempre più SUV e crossover?

Dunque si tratterà di un’auto molto sportiva dallo stile aggressivo che potrebbe entusiasmare e non poco i numerosi fan del Biscione che sicuramente apprezzano questo tipo di auto molto più rispetto a SUV e Crossover. Nonostante ciò sono in tanti a domandarsi realmente quante possibilità abbia di fare realmente bene sul mercato un modello di questo tipo in un mercato auto che sempre più vede SUV e crossover primeggiare specie quando si tratta di segmento premium.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà un’auto dalle prestazioni incredibili. La vettura che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nella sua versione top di gamma Quadrifoglio dovrebbe raggiungere e superare i mille cavalli di potenza. L’auto nascerà su piattaforma STLA Large e potrebbe avere in gamma anche versioni termiche. Si parla in particolare di versioni ibride. Queste saranno una minoranza comunque nella gamma della berlina che sarà formata soprattutto da versioni elettriche come ad esempio la stessa Quadrifoglio. Imparato ha però promesso autonomia di circa 800 km e tempi di ricarica record per questa auto.

Vedremo dunque se oltre ad essere il futuro fiore all’occhiello della gamma questa auto riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel segmento premium del mercato auto riuscendo a garantire buoni numeri di vendita, cosa che probabilmente non è mai riuscita alla prima generazione. Qui vi mostriamo un render di Sugar Design che immagina così lo stile del futuro modello del Biscione.