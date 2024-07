Alfa Romeo E-Jet è la sorpresa del Biscione per il 2027

Alfa Romeo E-Jet è il soprannome dato dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato al modello che molto probabilmente sarà lanciato sul mercato nel corso del 2027, come quinto modello della gamma della casa automobilistica del Biscione. Imparato non ha voluto dire che tipo di vettura sarà limitandosi a dire che si tratterà di qualcosa di mai visto prima che non può essere inserito nelle attuali categorie di auto presenti sul mercato. Questo fa pensare ad un modello ibrido una sorta di mix tra una berlina ammiraglia e un SUV Crossover.

Alfa Romeo E-Jet: il Biscione torna nel segmento E con una vettura estrema

Alfa Romeo E-Jet sarà una vettura potente e aerodinamica da qui probabilmente deriva il soprannome. Il numero uno dello storico marchio milanese ha detto che sarà una vettura totalmente estrema. Questa auto sarà prodotta a Cassino su piattaforma stla Large come la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia che arriveranno rispettivamente nel secondo trimestre del 2025 la prima e intorno alla metà del 2026 la seconda.

Questa tra l’altro non sarà l’unica novità di Alfa Romeo dopo il 2026. Si attende l’arrivo di altri modelli tra cui anche la nuova Tonale e una nuova Brera che potrebbe affiancare il SUV nel segmento C del mercato portando sul mercato anche una versione cabrio. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di Alfa Romeo E-Jet e sulle altre auto che arricchiranno in futuro la gamma della casa automobilistica del Biscione.