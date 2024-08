Ferrari SF90 XX Spider in scala 1:8 per collezionisti di alta gamma

Dopo la versione coupé, ecco la Ferrari SF90 XX Spider in scala 1:8 di Amalgam Collection. Anche questa in edizione limitata. Anche questa eccezionale nella riproduzione dei dettagli e nella qualità dei materiali. Il prezzo è degno dei contenuti: 16.600 euro, dilazionabili in quattro rate senza interessi da 4.150 euro ciascuna. Previsti solo 599 esemplari, come la “rossa” omologata per l’uso stradale. Ai committenti viene data la facoltà di chiedere delle interpretazioni su misura, magari secondo le specifiche del modello reale custodito in garage.

Per il primo esemplare della serie in scala 1:8 è stata scelta la verniciatura Argento Nurburgring con accenti Flash Orange. Il risultato è di grande effetto scenico, nonostante l’auto, in questa veste, sia lunga solo una sessantina di centimetri. L’impressione, in assenza di elementi ambientali di riferimento, è quella di trovarsi al cospetto di una vera Ferrari SF90 XX Spider. Per dare forma a ciascun esemplare in formato ridotto ci vogliono oltre 300 ore di lavoro, con il prezioso contributo di artigiani di grandissima maestria. I materiali utilizzati sono della migliore qualità e rispecchiano le specifiche fornite direttamente dalla casa di Maranello, che ha messo sul piatto anche i progetti CAD originali, per far sì che la replica di Amalgam Collection fosse quanto più possibile vicina, anche se in scala, al “cavallino rampante” ibrido più potente del listino aziendale.

Derivata dalla SF90 Spider, la Ferrari SF90 XX Spider mantiene il tetto rigido retrattile (RHT), ma spinge a un livello superiore i riferimenti prestazionali ed emotivi. Qui il comportamento è più affilato e chirurgico. Il risultato? La “rossa” stradale scoperta più veloce mai prodotta fino ad oggi. I tempi ottenuti sulla pista di Fiorano stanno a dimostrarlo. Anche LaFerrari Aperta è costretta a stare dietro. Dal punto di vista dello stile, la SF90 XX Spider incorpora i principi ingegneristici che hanno sostenuto la SF90 Spider e li sposta a livelli più estremi, avvicinandoli a quelli delle auto laboratorio del programma XX.

Questa vettura, insieme alla sorella coupé, ha riportato l’ala posteriore fissa nella gamma del “cavallino rampante”, a tanti anni dal debutto della F50. Qui, la vistosa appendice aerodinamica non è integrata come sull’antesignana e sulla precedente F40, ma il carico che regala è nettamente superiore. La Ferrari SF90 XX Spider si offre in una veste estetica più gradevole rispetto alla versione chiusa, per il migliore trattamento del posteriore. Sotto il cofano motore pulsa un V8 biturbo da 3990 centimetri cubi di cilindrata, abbinato a un cuore elettrico. Ne deriva una potenza di sistema nell’ordine dei 1030 cavalli. Le performance sono stellari ma, ovviamente, nel modello in scala 1:8 proposto da Amalgam Collection possono essere solo immaginate, anche se nel migliore dei modi.

Fonte | Amalgam Collection