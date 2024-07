Ferrari SF90 XX Spider: video on board nella hill climb di Goodwood

Il video odierno ci porta idealmente a bordo di una magnifica Ferrari SF90 XX Spider, durante l’azione nella hill climb del Goodwood Festival of Speed 2024, andato in scena negli scorsi giorni in Inghilterra, nella tenuta di Lord March. L’auto è simile a quella prenotata dal noto youtuber e collezionista Shmee150, che ha pubblicato i fotogrammi dell’azione sul suo canale social, offrendo a tutti la possibilità di gustare, davanti a uno schermo, le emozioni da brivido offerte dalla stratosferica supercar del “cavallino rampante”.

Superfluo dire che in poche ore il filmato è diventato virale. L’ammirazione per questa “rossa”, insieme alla qualità delle riprese e alla fama del personaggio, hanno dato il boost alle visualizzazioni. Non ci vuole molto ad immaginare quanto forte sia l’adrenalina di Shmee150 in attesa della consegna del suo esemplare. Lui stesso non ne fa mistero. Sarebbe per tutti così. Del resto, stiamo parlando di una delle auto più eccitanti, sul piano caratteriale, fra quelle lanciate dalla casa di Maranello negli ultimi anni. È inoltre la più prestazionale, tra le stradali, sulla pista di Fiorano, dove sigla tempi da GT da corsa.

La Ferrari SF90 XX Spider declina in chiave scoperta l’omonima coupé e, insieme a quella, ha riportato l’ala fissa posteriore, dopo un’assenza che durava dai tempi della F50. Qui, la vistosa appendice aerodinamica non è integrata come sull’antesignana e sulla precedente F40, ma il carico che regala è nettamente superiore, anche a costo di una leggera contaminazione della veste stilistica.

Le riprese a bordo del modello, nella hill climb del Goodwood Festival of Speed 2024 sono state eseguite con Ross Kaiser al volante, che ha saputo sfruttare bene il potenziale del mezzo nell’evento del West Sussex. Per non rischiare di tediarvi troppo, abbiamo portato il video nella fase clou, ma se volete vederlo tutto, potrete tranquillamente farlo, riportandolo all’inizio. A mio avviso ne vale la pena.

La Ferrari SF90 XX Spider è una vettura stradale che viaggia al ritmo di un bolide da corsa. Questa è la “rossa” più estrema fra quelle che possono circolare sulle normali arterie viarie. A Fiorano, come dicevamo, stacca il tempo di riferimento, con 1’17″309. Per darvi un’idea del suo profilo prestazionale, vi diciamo che per coprire un giro della stessa pista la SF90 Stradale impiega 1’19″00, la SF90 Spider 1’19″50 e LaFerrari 1’19″70.

Anello di congiunzione fra i modelli di listino e quelli del programma XX, nella versione Spider questa vettura si offre in una veste estetica più gradevole della sorella chiusa, per il migliore trattamento del posteriore. Godibile en plein air, paga solo un piccolissimo dazio in termini di cifre alla coupé: roba impercettibile, specie nell’uso quotidiano. La spinta fa capo a un V8 biturbo da 3990 centimetri cubi di cilindrata, abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 1030 cavalli. Prevista una produzione di soli 599 esemplari. Adesso, però, diamo la parola al video e alle felici sensazioni che è in grado di elargire. Buona visione!